La diputada nacional por Cambiemos Silvia Lospennato cuestionó este sábado a la Iglesia al sostener que “se involucró en un debate” en el que no debía participar y tomó “una posición extremista” al llamar “nazis” a quienes pedían la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“La Iglesia se involucró en un debate que no debería haberse involucrado, no respetaron el debate democrático y tomaron una posición extremista, llamándonos nazis a los que votábamos esta ley. Eso trajo como consecuencia el debate por la separación de la Iglesia del Estado”, dijo Lospennato en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

El discurso de Lospennato en la cámara de Diputados fue uno de los más encendidos al punto de que la legisladora terminó llorando. Al día siguiente fue recibida por el presidente Mauricio Macri en la casa de Gobierno.

Pese al rechazo en el Senado de la ley que tenía media sanción en diputados, la legisladora valoró que el debate dejó “la experiencia de que, cuando hay un objetivo común, se puede construir transversalmente en la política. Y lo segunda y más importante es que, más allá del resultado final, logramos que los representantes del pueblo (diputados) le dieran el sí a la legalización. De ese paso no se vuelve atrás”, precisó.