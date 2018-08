Cena por los 91 años de Boca Unidos

Con motivo de haberse cumplido el pasado 27 de julio el 91º aniversario de la fundación del Club Atlético Boca Unidos, la Comisión de ex jugadores aurirrojos organiza una cena de camaradería. La reunión se concretará el próximo 15 de agosto, a partir de las 21, en el restaurante ubicado por avenida 3 de Abril 250. Por tal motivo, la entusiasta comisión invita a ex jugadores, ex y actuales dirigentes, allegados y simpatizantes de la institución aurirroja a participar del encuentro de camaradería.

Los organizadores informaron que previo a la cena habrá un breve oficio religioso a cargo de un sacerdote, en memoria de ex presidentes, jugadores y colaboradores ya fallecidos.

Los interesados en participar del encuentro, o bien ampliar la información, podrán comunicarse a los teléfonos fijos 4420601 (Melis) o 4434114 (Maidana).