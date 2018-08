El Maderero defiende su liderazgo

En cuatro escenarios se bajará el telón de la novena fecha de la A y octava de la B, por el Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol.

Por la máxima división Curupay pondrá a prueba su condición de puntero cuando se mida en duelo de invictos contra San Jorge, desde las 16 en cancha de Libertad con arbitraje de Sergio Pérez.

También jugarán hoy Huracán Corrientes frente a Boca Unidos, y Deportivo Mandiyú ante San Marcos.

En el ascenso, Invico se medirá contra Defensores de Torino en cancha de Lipton, desde las 16. El premio, si consigue ganar, es el liderazgo en soledad de la tabla de valores de la B.

Hoy

Cancha de Alvear

14.00 (1ª B) Alvear vs. Talleres (Leonardo Billanueva). 16.00 (1ª A) Deportivo Mandiyú vs. San Marcos (Nicolás Rodríguez).

Cancha de Huracán Corrientes

15.30 (1ª A) Huracán Corrientes vs. Boca Unidos (Rosana Ojeda).

Cancha de Libertad

14.00 (1ª B) Villa Raquel vs. Independiente (Gerardo Martínez Sandoval). 16.00 (1ª A) San Jorge vs. Curupay (Sergio Pérez).

Cancha de Lipton

14.00 (1ª B) Sacachispas vs. Rivadavia (Nicolás Soto). 16.00 (1ª B) Invico vs. Defensores de Torino (Federico Encina).