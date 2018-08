Lavalle: tras 15 años en desuso, volverán a habilitar la planta de tratamiento cloacal

Luego de 15 años, Lavalle vuelve a contar con su planta de tratamiento de líquidos cloacales, cuyas pruebas se hicieron entre el jueves y viernes y su puesta en funcionamiento definitiva será la próxima semana.

En paralelo se retomará el programa para la extensión de la red cloacal en la localidad.

En este contexto, la intendente Lucrecia Vásquez explicó a El Litoral que “el jueves y viernes se hizo la prueba de los motores y en una semana estará en funcionamiento. Faltan algunos detalles, como un tanque para la purificación, que es la última parte del proceso para que el agua salga tratada hacia el río”. Seguidamente indicó que también “nos queda hacer el cerramiento perimetral con bloques de cemento y la iluminación”.

Aclaró que la planta “es municipal y todas las obras de acondicionamiento se financiaron con recursos propios”. Además, señaló que la infraestructura “según pudimos recabar fue construida en 1979, y por lo que nos comentaron los vecinos, dejó de funcionar en 2003, ya que se habrían quemado los motores principales nunca más se repuso”. En tanto comentó que “cuando ingresé como Intendente, hicimos cloacas en tres cuadras, y comenzó a colapsar todo y ahí descubrimos que la planta no funcionaba”.

Por tal motivo, expresó que “cuando nos acercamos para constatar el estado, nos encontramos que en una de las piletas estaba llena de plantas, cajas, silletas”. De cara a su recuperación, informó que “se hizo un concurso de precios y ganó una empresa de Goya que estuvo a cargo de los trabajos”.

Sobre el impacto de dicha planta en la localidad, destacó que “es un avance muy importante, ya que cubrimos la mayor demanda que tenemos en 1.500 familias, estamos llegando a un 60 por ciento del casco urbano” y anticipó que retomarán “el plan de extensión de la red cloacal, tres cuadras más hacia el Sur, al CIC y alrededores”.

Explicó sobre estos últimos trabajos que “encararemos con recursos municipales, si bien me entrevisté con el Gobernador y le presenté el proyecto para que nos ayuden con el financiamiento, todavía no obtuve respuesta”.

Acondicionamiento

Sobre los detalles técnicos de lo efectuado en las instalaciones, el ingeniero Daniel Alaya manifestó que “el jueves hicimos la prueba de equipos y ayer (viernes) ya tuvimos la certificación que está en funcionamiento, así que el agua ya está siendo tratada. Ya se pusieron los bloqueos para lo que salía directamente para el río anteriormente”.

Además puntualizó que “lo que se hizo fue limpiar el interior de las piletas, retirar todas las cañerías, se arenaron, impermeabilizaron y se volvieron a montar. Todos los equipos eléctricos, montaje, tendido de cables y tablero son nuevos”.

Con respecto a las posibles emanaciones, dijo que “los vecinos me comentaban que cuando funcionaba anteriormente (la planta) se generaba espuma”, que, explicó, se daba “por los motores, dos aireadores que mantienen el agua en movimiento y eso se dirigía hacia las casas”.

Aseguró en declaraciones a Lavalle Noticias que “hoy la planta está funcionando, la espuma no se genera y el olor prácticamente no se siente”.