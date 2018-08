Otras empresas de remises se sumaron a la tarifa de $38 y los taxis subieron ayer a $35

Los incrementos en el precio del combustible que promedian el 35,85%, en lo que va del año continúan provocando subas en el costo de los servicios de traslado. Desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron que desde mañana se suman diez nuevas firmas al tercio que ya aplicó la nueva tarifa de $38. En tanto, desde la Unión de Taxis de Corrientes (UTC) indicaron que desde ayer comenzaron a aplicar el nuevo costo del viaje que pasó de $30 a $35.

En el marco de la reactualización tarifaria que llevan adelante los trabajadores del volante, El Litoral consultó a Juan Castillo, titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes, quien informó que “al tercio de firmas que ya aplicaron la readecuación tarifaria de la bajada de bandera que pasó de $33 a $38, mañana se suman otras diez. En tanto, el resto lo hará antes de fin de mes”.

Vale señalar que si bien se encuentran aplicando el incremento de tarifa, en tres tramos equivalente a $38, desde el sector homologaron ante el Concejo Deliberante un costo para la tarifa mínima de $42, a fin de poder corregir los costos en caso de ser necesario. En este sentido, se debe resaltar que el costo de $38 se determinó considerando sólo la suba del 5% del combustible que se implementó desde el domingo pasado.

Mientras que el aumento que se aplicó el miércoles de entre 12 y 90 centavos aproximadamente, dependiendo del tipo de hidrocarburo, no se esperaba como así tampoco estaba contemplado en esa readecuación. Es por ello que Castillo dijo a El Litoral que “es muy pronto para hablar de un nuevo incremento o corrección porque sabemos que los combustibles continuarán disparándose y debemos aguardar un poco más para avanzar en una corrección”.

Vale señalar que la suba que se está aplicando, implicó un incremento en el precio del servicio de $5, mientras que la anterior que se realizó sólo implicó la suba de $4.

Taxis

En tanto, desde la Unión de Taxis de Corrientes (UTC), Nicómedes Espinoza informó a El Litoral que “desde hoy (por ayer) comenzamos a implementar la nueva tarifa que pasó de $30 a $35”.

En cuanto a la cantidad de vehículos que llevaron a cabo la suba comentó que “la flota está compuesta por 200 coches y desde hoy (por ayer) comenzamos a implementar el nuevo cuadro tarifario. Y si bien, pueden haber vehículos que todavía no actualizaron el software lo irán haciendo en los próximos días”.

Por último y en virtud del período para actualizar el precio de la bajada de bandera que es de tres meses para los remises, Nicómedes dijo que “nuestra normativa es diferente, nosotros no nos regimos por un período de readecuación tarifaria”.

“Todos los choferes cuentan con libreta sanitaria, no abonan base sólo nosotros estamos autorizados a tener paradas en la vía pública”, aclaró.

Se debe señalar que la última actualización de tarifa mínima que realizaron se llevó a cabo el 14 de junio de este año pasando de $28 a $30.

Mientras que la modificación actual y considerando que el incremento en materia de combustible ronda el 35,85%, en lo que va del año, la brecha que desde ayer implica $5 a diferencia del último cambio tarifario en el que se aplicó una suba de tan sólo $2. En tanto el aumento aplicado en noviembre del año pasado fue del 10% pasando de $25 a $28, es decir, una suba de $3.