Popular salió adelante en una ajustada pulseada con Mburucuyá

En un partido de trámite trabado y deslucido, principalmente en la primera mitad, Deportivo Popular venció ajustadamente a Mburucuyá por 2 a 1, resultado que le permite mantenerse en la parte alta del Torneo Oficial de Primera División A, cuya novena fecha se inició ayer.

El ganador se puso en ventaja rápidamente a través de Enzo Ayala, goleador del campeonato. El delantero cabeceó entre un racimo de jugadores, para vencer al arquero Gonzalo Miguel.

Lejos estuvo el gol de abrir el partido, ya que el juego fue impreciso y friccionado. Todo transcurrió en media cancha, con llegadas esporádicas de Popular, y con pelotazos para Adrián Duete y Pablo Sandoval, en el caso de Mburucuyá.

Si bien los dirigidos por Gabriel Cardozo ganaban por la mínima, la diferencia en el campo de juego no se observaba, ante un rival que compensaba con mucha actitud, exigiendo en varias ocasiones al arquero Facundo Orzusa.

Eso no cambió en el segundo tiempo, porque la “M” siguió yendo, aunque sin claridad, chocando, a los empujones a veces. Tanta enjundia, le costó la expulsión a Marco Escalante.

A pesar de la inferioridad numérica, la visita no se dio por vencida y siguió atacando, a matar o morir, ante un rival al que le quemaba la pelota en los pies y cada vez se recostaba más cerca de su arco. De tanto ir, Mburucuyá tuvo su premio, cuando Pablo Sandoval saltó más que todos en el área y con un frentazo estableció el empate.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al equipo del interior, porque dos minutos después vio la roja Rubén Monzón, quedando su equipo con nueve jugadores, y cerca del final, Ariel Romero ejecutó un tiro libre de manera formidable para meter la pelota en el ángulo superior derecho de Miguel, que nada pudo hacer.

En los segundos finales, y con la ventaja en el marcador y numérica, el ingresado Bruno Torres enfrió el partido, hasta que llegó el pitazo final del árbitro, para quedarse Popular con una trabajada victoria y con 17 unidades en su poder mantenerse en los puestos de vanguardia.