“Los que votaron contra la ley ahora son responsables de las muertes por abortos clandestinos”

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, cruzó duramente a los legisladores que se opusieron al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Lo mismo hizo con la Iglesia, con la vicepresidenta Gabriela Michetti y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, entre otros.

Consultado por el motivo por el que el Senado no aprobó la iniciativa, el ex funcionario señaló que “a pesar de la expectativa, las movilizaciones, las opiniones y el compromiso de la gente, seguimos igual que antes. A pesar de la realidad, seguimos igual que antes. O sea, para los senadores es como si nada hubiera pasado”.

Y agregó: “Los senadores escucharon al ministro de Salud, a sus antecesores en el cargo, fueron provistos de la evidencia mundial y también de lo que hacen los países del primer mundo. Pero ninguna de esas cosas superó a su sistema de creencias, a sus compromisos locales y religiosos. Legislaron en función de sus creencias y no de las evidencias, lo cual, obviamente, tiene un sesgo que perjudica a la gente”, afirmó González García.

“Ahora esos legisladores son responsables de las muertes por abortos clandestinos. Yo no lo quise decir mucho pero lo siento así. Se arrogaban ser defensores de la vida pero lo que han defendido es la muerte, lo que han defendido es que siga la muerte”, remarcó el ex ministro.

Y apuntó contra figuras del oficialismo: “Las primeras figuras del gobierno nacional fueron las que se opusieron, llámese Rodríguez Larreta, Vidal, Michetti o Carrió. Yo no sé cómo van a soportar esa carga en la próxima elección”, aseguró.