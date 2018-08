Aoem aguarda reapertura de paritarias y se reúne para definir demandas

Los delegados normalizadores de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) y la nueva conducción -que asumirá en el mes de octubre- se reunirán en los próximos días para definir una serie de puntos que serán planteados en el ámbito de la mesa paritaria, mientras que esperan que la convocatoria de la Municipalidad se concrete en el transcurso de la semana.

Está previsto que la gestión que lidera Eduardo Tassano retome las negociaciones salariales en agosto, pero hasta el momento no se fijó una fecha concreta, y por ende no se produjo el llamado a los representantes sindicales.

“Esta semana nos vamos a reunir en la Aoem porque además de mejoras salariales, se planteará la necesidad de una serie de mejoras laborales”, anticipó el secretario gremial electo, Walter Gómez, además de anticipar que la representación sindical en la mesa paritaria estará integrada por los delegados normalizadores y también por integrantes de la lista ganadora.

“Pretendemos que las mejoras sean en el mes de agosto, por eso el diálogo debería retomarse esta semana, de no ser así seguramente vamos a insistir con el pedido”, agregó.