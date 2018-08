Boca inició el camino al “tri” con un claro triunfo

En la continuidad de la primera fecha de la Superliga, el bicampeón, Boca, se impuso en condición de local a Talleres de Córdoba por 1-0.

Boca fue de mayor a menor en el primer tiempo. Presionó en el arranque, se mostró rápido arriba y también rápido abrió el marcador: Cristian Pavón tomó un despeje después de un córner, la agarró de derecha y la pelota se metió luego de desviarse en Leonardo Godoy. Iban ocho.

Con el paso de los minutos, el Xeneize comenzó a dividir la pelota, Talleres se acomodó en el campo y se adelantó, aunque sin generar peligro en el arco defendido por Esteban Andrada.

En el arranque del complemento, otra vez con Godoy como protagonista, Boca tuvo el segundo: insólito penal del lateral a Emmanuel Más, se hizo cargo Carlos Tevez y se lo atajó Guido Herrera.

El campeón mantenía así el partido abierto, aunque los cordobeses no encontraban la manera de inquietar. Pudo empatarlo la visita, aunque el árbitro Facundo Tello no consideró penal una clara mano de Pablo Pérez. Boca no pudo ampliar la ventaja, Talleres terminó el partido sin animarse a más y el resultado no se modificó en La Bombonera.

El partido tuvo también su dosis de polémica, en una jugada en la que el nuevo arquero “xeneize” Esteban Andrada se lució con una gran atajada que según los jugadores de Talleres había sido penal porque el balón había rozado la mano del capitán de Boca Pablo Pérez, que ya había recibido una tarjeta amarilla antes.

“Estuvo bastante trabado el partido, pero por suerte pudimos conseguir el gol. No se terminó de la mejor manera pero pudimos ganar”, evaluó Pavón tras el debut en la primera fecha.

Tevez se mostró en tanto frustrado por errar el disparo desde los once metros. “Lástima el penal, pero me sentí bien y contento de haber vuelto a jugar. Uno tiene que agarrar mucha más confianza, pero la gente de Boca siempre me apoya y eso me hace feliz”, sostuvo, sin cuestionar las decisiones del entrenador.

“Hay que estar siempre a disposición, hice un buen partido aunque me voy medio triste por el tema del penal pero lo importante es que ganamos. Erramos muchos manos a mano, más el penal. Cuando no hacés el gol tenés siempre la pesadilla de que te lo empaten”, reconoció el “apache”.