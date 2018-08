Desde 2016, Nación giró 657 millones de pesos para la caja previsional correntina

Un informe del Gobierno nacional detalla el aporte a las cajas previsionales del NEA no transferidas. El déficit más elevado es en Chaco que recibió 1384 millones. A Corrientes llegaron 657.

En el documento se señala que el actual Gobierno nacional fue el encargado de restituir en 2016 el financiamiento a las cajas previsionales no transferidas, lo cual había sido discontinuado para la mayoría de las provincias en 2010, contándose con algunas transferencias durante el ejercicio 2011.

Según datos oficiales, desde el año 2016 el Gobierno nacional lleva girado a Corrientes 657 millones de pesos en total, para compensar el déficit de la caja previsional provincial.

En el año 2016 se otorgaron $164 millones, $285 millones en el año 2017 y en lo que va del año 2018, en el primer semestre, ya se giraron 208 millones de pesos a la caja previsional de Corrientes.

En la región NEA, Nación desde el año 2016 y a junio de 2018 aportó 1.384 millones de pesos para compensar el déficit previsional de la provincia de Chaco, $799 millones de pesos para la caja previsional de Formosa y 425 millones de pesos para sostener desequilibrios del sistema previsional de Misiones.

Según fundamenta el Gobierno nacional, la institucionalización del régimen de asistencia a las cajas no transferidas se realizó a través de la sanción de la Ley N°27.260 en junio de 2016, la cual en su Artículo 27° estableció que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.

A tales efectos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá realizar las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización.

Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función de los desequilibrios que estaría asumiendo la Anses si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación y los avances realizados en el proceso de armonización.

Posteriormente, en el Artículo 73° de la Ley N° 27.341 (de Presupuesto para 2017) se estableció que las transferencias de fondos se basarían en el promedio ponderado de los siguientes criterios: con incidencia del 25%, la población provincial (en base a datos del Censo Nacional 2010 del Indec); con incidencia del 25%, la cantidad de beneficiarios de cada caja provincial, auditados por la Anses, del ejercicio 2015; con incidencia del 50%, el resultado financiero del último ejercicio auditado por la Anses a la fecha de cálculo, ajustado por el grado de cumplimiento de armonización de cada Caja Provincial a la normativa nacional.

Por último, en el Artículo 120° de la Ley 27.431 (de Presupuesto para 2018), se estableció como crédito presupuestario la suma de $17.000 millones, disponiendo que $12.000 millones de dicha suma serán transferidos en doce cuotas mensuales y equivalentes, a aquellos Estados Provinciales que no hayan transferido sus sistemas previsionales a la Nación, facultando a la Anses para determinar los montos finales a ser transferidos a cada provincia.