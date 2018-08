Esperan leyes de reformistas que promueve el Gobierno provincial

La Legislatura se mantiene expectante ante el paquete de leyes reformistas que el Gobierno provincial anunció que enviaría en breve.

El paquete de leyes que el Gobierno provincial alista incluirá una reforma política: paridad de género, voto joven y Boleta Unica Electrónica (BUE).

El propio gobernador Gustavo Valdés anunció que se enviará un proyecto de ley para que el género femenino tenga mayor representatividad en los espacios más importantes y decisivos; así como un paquete de leyes para avanzar en una reforma política.

En lo que respecta a la iniciativa para que se establezca el voto joven, el mandatario sostuvo que “debe existir un consenso, plantearlo, discutirlo, avanzar y no sacar ventajas políticas. Debe ser una cuestión de reglas de juego claras, donde nos pongamos de acuerdo y avancemos hacia un sistema, pero sin ventajas”, aclaró.

El Gobierno dejó en claro que no permitirá que la oposición le maneje la agenda en clara referencia a los intentos opositores por avanzar en reformas electorales.

Los peronistas presentaron proyectos propios acerca del voto joven e intentaron apuntar el tratamiento de esas iniciativas. El oficialismo no lo permitió.