Gobierno permitirá a empresas nombradas en los cuadernos participar de la obra pública

El Gobierno buscará "cambiar la lógica" de la obra pública a través de sanciones a compañías que incumplan con sus contratos con el Estado, aunque no prohibirá a las empresas nombradas en los cuadernos de las coimas presentarse a nuevas licitaciones de proyectos.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, trató de llevar tranquilidad a los empresarios ligados a la obra pública al afirmar que los proyectos planificados seguirán en pie, y que las compañías nombradas en los cuadernos de Oscar Centeno no estarán "limitadas" para participar en futuras licitaciones.

Primero, Dietrich se reunió con nueve bancos top del sistema financiero, que serán la pata de financiera de los proyectos bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP), en la cual las empresas deben conseguir por su cuenta los fondos para comenzar la construcción. Ante las entidades financieras, el ministro de Transporte les aseguró que la batería de proyectos viales ya adjudicados y los próximos de energía eléctrica y ferroviarios seguirán firmes, y que las empresas nombradas en los cuadernos podrán presentarse a nuevas licitaciones, según consignó a la agencia de noticias Bloomberg. "No limitaremos las compañías, a menos que un juez diga lo contrario", dijo Dietrich y agregó que "lo que está sucediendo no tiene precedentes, y el sistema de Justicia necesita investigar, probar y emitir un fallo final".

Por el otro lado, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Ricardo Delgado, sostuvo que el Gobierno modificó la relación con las firmas dedicadas a la obra pública, en relación a lo que sucedía durante el kirchnerismo. En ese sentido, recalcó que se "implementaron castigos" para las constructoras que incumplan los contratos. "Debemos empezar a dar vuelta esta imagen que todos los argentinos están viendo todos los días, como si el episodio de las coimas fuera una triste novela de la obra pública", explicó al respecto.

El funcionario destacó que "desde el 10 de diciembre de 2015" se modificó "la lógica del Registro" de las firmas constructoras que llevan adelante trabajos de infraestructura para el Estado. Delgado precisó que ahora el Ministerio "prevé un listado de sanciones -por distintas causas- a aquellas empresas que incumplen, por determinadas maneras, algún tipo de obra".

En esa línea, detalló que en lo que va de su gestión, la administración de Cambiemos ya sancionó o suspendió a 20 constructoras, algunas "emblemáticas como por ejemplo Odebrecht o CPC", ya investigadas en casos de corrupción.