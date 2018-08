Municipio asignó un sereno en la casa de un funcionario que sufrió un “extraño” robo

“Hubo una serie de hechos que aislados no llamaban la atención pero después de lo sucedido en el casa del secretario de Obras Públicas, creemos que estamos ante una situación más compleja”, expresó el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi al ser consultado por El Litoral sobre un “extraño” robo a un funcionario del gabinete municipal.

En la noche del último jueves, delincuentes violentaron la puerta principal y dos ventanas del domicilio de Ricardo Caballero, quien está a cargo del área de Obras Públicas de la Comuna. Tras romper diferentes objetos y dispersar tanto papeles como ropas en distintos sectores del domicilio, lo único que habrían robado sería un sello, un reloj y una campera.

Por las características del hecho y considerando otras situaciones registradas anteriormente, Osnaghi expresó: “Creemos que el ataque puede responder a las tareas y denuncias que se están realizando desde el área de Obras Públicas”.

En este punto, indicó que no sólo están avanzando en la liberación de la costa en sectores donde había cercos o construcciones privadas en espacios públicos, sino que además siguen avanzando con presentaciones en la Justicia por presuntas irregularidades en la cesión y venta de terrenos comunales. Una cuestión no menor considerando que, tal como informó este diario, detectaron que años atrás, el Municipio habría vendido tierras fiscales, pero lo abonado por los nuevos propietarios no figuraría en los ingresos de la Comuna.

“Lo sucedido en la casa del secretario de Obras Públicas ya fue denunciado y confiamos en que la Justicia va a dilucidar lo sucedido. Pero considerando que es parte del equipo de trabajo resolvimos asignarle un sereno para su domicilio. Sabemos que eso no soluciona todo pero al menos para que pueda estar más tranquilo en su domicilio”, afirmó el intendente de Paso de la Patria.

Incendios

Además de lo ocurrido en el domicilio de Caballero, el pasado viernes 3, “prendieron fuego el basural”. Hecho que se volvió a repetir el último sábado. Pero además, en el medio de los citados acontecimientos, amenazaron al sereno.

“El incendio es intencional porque es un lugar alejado y por la magnitud, no se trató de algo iniciado con la colilla de un cigarrillo”, afirmó el Jefe comunal. Al mismo tiempo aclaró que “igual donde está el sereno y las instalaciones hay cámaras de seguridad, por eso no van ahí”.

De todas maneras, anticipó que allí también adoptarán una serie de medidas.