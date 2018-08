Según un estudio, Corrientes se ubica quinta con mayor índice de vulnerabilidad

Corrientes se ubica quinta en el país en cuanto a registros de indicadores de vulnerabilidad socioeconómica, según un estudio que realizó la Universidad Católica Argentina (UCA). Además, en la provincia se observan ocho, de las 100 localidades del país, con mayores niveles de pobreza.

Con 27,22 puntos, la provincia es una de las que mayor promedio registra en el índice factorial de vulnerabilidad elaborado por la UCA. En primer lugar, se encuentra Santiago del Estero, con 34,01 puntos. Luego, se posiciona Formosa, con 32,4 puntos; Chaco, con 31,6; Misiones, con 29,36 puntos.

Por lejos, las provincias del NEA y NOA son las que mayores indicadores de vulnerabilidad presentan. En términos de alcance regional, el Nordeste lidera las estadísticas, con 29,9 puntos. Luego, se posiciona el Noroeste, con 26,5 puntos. En Cuyo, el índice se ubicó en 19,85; en la zona Centro- Pampeana, sin incluir Conurbano, fue 17,24 puntos.

En el área Metropolitana, que comprende el Conurbano y Capital Federal, el promedio factorial del índice de vulnerabilidad es 16,94 puntos. En la Patagonia, en tanto, fue 15,79 puntos.

El índice fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en base a la Encuesta de la Deuda Argentina y el Censo Nacional de 2010 del Indec, por lo que las cifras podrían presentar variaciones. Está conformado por doce indicadores, entre ellos: condiciones habitacionales, el clima educativo, el acceso a bienes y servicios. Permite medir el riesgo que presentan las poblaciones al encontrarse en situación de pobreza. El trabajo, además, fue publicado días atrás por el diario La Nación.

El análisis no sólo tiene alcance geográfico distrital, y regional, sino también por localidades. En el caso de Corrientes, unas ocho se encuentran entre las 100 localidades con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómico.

En la provincia, Yahapé se ubica primera con mayor promedio, con 53,48 puntos. Se trata de una localidad en Berón de Astrada con más de 400 habitantes, con 93 hogares rurales, de los cuales, en 72 hay niños de 0 a 17 años.

De acuerdo con el informe, hay 217 niños de 0 a 17 años en dicha jurisdicción. Allí contabilizaron una decena de chicos en edad escolar que no concurren a la escuela.

Del total de los hogares, el 96 por ciento no tiene acceso a una computadora; el 83 por ciento no cuenta con cloaca o cámara séptica; el 68 por ciento no posee un baño de uso exclusivo; el 33 por ciento está en hacinamiento extremo; el 24 por ciento no tiene heladera. El 14 por ciento no tiene acceso a la red pública de agua o no tiene bomba a motor.

De acuerdo con el informe, en Yahapé, además, en el 76 por ciento de los hogares viven niños por encima de la mediana de vulnerabilidad. En el 73 por ciento, la madre no tiene actividad laboral por fuera del hogar. En el 43 por ciento, el jefe o la jefa de hogar está desocupado o desocupada.

Con 48 puntos, en este grupo también se encuentran las localidades de Cruz de los Milagros, en Lavalle, y Parada Acuña, en Monte Caseros. En el caso de la primera jurisdicción mencionada, allí se registraron 143 habitantes y 36 hogares. También, cuatro niños en edad escolar no concurren a clases.

En tanto, el 97 por ciento no tiene computadora; el 56 por ciento no tiene acceso a cloacas o una cámara séptica; el 47 por ciento no tiene un baño de uso exclusivo; el 39 por ciento no cuenta con heladera; el 11 por ciento está en situación de hacinamiento extremo.

Según el informe que se basa en el Censo Nacional, Yahapé, en Berón de Astrada, es la localidad de Corrientes con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica.



En Parada Acuña, se registran 44 hogares rurales y seis niños y niñas en edad escolar que no asiste a clases. Vale recordar que esta cifra podría variar, ya que se basa en proyecciones del último Censo Nacional.

El informe calcula que el 91 por ciento de los hogares no tiene acceso a una computadora; el 66 por ciento no cuenta con cloaca o cámara séptica; el 41 por ciento no tiene un baño de uso exclusivo; 14 por ciento está en hacinamiento extremo.

El informe también menciona a Cazadores Correntinos, Curuzú Cuatiá (41,78); Villa Córdoba, Lavalle (42,36); Tatacuá, Concepción (43,86); San Antonio, Ituzaingó (44,59); Villa Olivari, Ituzaingó (41,66).

En la región, la localidad con mayor promedio del índice factorial de vulnerabilidad es La Rinconada, en Bermejo, Formosa. Esta se ubica en 74,91 puntos. Con 65,78 puntos en segundo lugar, también, se puede mencionar a Vaca Perdida, también en Formosa.

La localidad con mayor promedio factorial del índice de vulnerabilidad es La Cortadera, en San Pedro, Córdoba, que se ubica en 84,3 puntos. Cuenta con tal sólo una decena de habitantes, de los cuales el 100 por ciento no tiene acceso a una red pública de agua potable, o bomba a motor; no tiene un baño de uso exclusivo, ni computadora. El 75 por ciento no tiene acceso a cloacas o a una cámara séptica. Igual porcentaje no tiene heladera, según el informe.

El dato

Capital Federal es la jurisdicción con menor promedio en el índice de vulnerabilidad en el país, con 8,8 puntos. En segundo lugar, se ubica Tierra del Fuego,

con 11,38.