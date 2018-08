Valdés inauguró obras y anunció un acuerdo para no abrir una cárcel federal en Ituzaingó

Ituzaingó conmemoró ayer su 154º aniversario fundacional. Como antesala, el gobernador Gustavo Valdés presidió en su ciudad natal la inauguración de la 1ª Feria del Libro y también obras de iluminación. Mientras que en la jornada central habilitó obras, anunció un acuerdo con Nación para que en la ciudad no se construya una cárcel federal y hoy tiene previsto liderar cuatro cortes de cintas.

Junto con el intendente Eduardo Burna, funcionarios municipales y provinciales y pobladores de la localidad, Valdés el último sábado inauguró cuatro cuadras de iluminación en la avenida Sargento Cabral y luego habilitó oficialmente la Feria del Libro que permanecerá abierta hasta el próximo domingo, inclusive.

Luego, en el Centro Cultural se desarrolló la “noche de gala para recibir el día de la fundación de Ituzaingó” con la actuación de Secundino Martínez y sus músicos. En este contexto, hubo un homenaje especial para los familiares de Bernardino Valle.

Mientras que ayer, las actividades centrales comenzaron a las 8 con el izamiento del pabellón nacional en la plaza que lleva el nombre del fundador de la ciudad. Posteriormente, allí se inauguró el nuevo mausoleo, donde fueron depositados los restos de Valle.

En tanto, aproximadamente una hora después, se realizó el tedeum en la iglesia San Juan Bautista.

Y a las 10 comenzó el acto central, en el cual el Jefe comunal y el primer mandatario pronunciaron alocuciones alusivas a la fecha.

Burna por su parte destacó las características de la ciudad y ratificó el perfil turístico -productivo.

En tanto, Valdés comenzó su discurso haciendo referencia a un tema que, tal como informó El Litoral, generó preocupación en la ciudad: la instalación de una cárcel federal en los pabellones del ex campamento G3.

Unidad penitenciaria

“Hoy quería comenzar este discurso con un tema que inquietó a Ituzaingó durante este tiempo”, expresó Valdés en el inicio de su alocución. Tras lo cual continuó “recibí la inquietud del pueblo de Ituzaingó e hice lo que tenía que hacer. Gestioné, me presenté ante las autoridades nacionales y llegamos a un acuerdo”. Sobre esto precisó que firmarán un acuerdo, Provincia y Nación, para que la unidad penitenciaria federal que estaba prevista en la comuna ituzaingueña sea parte de la que se hará en San Cayetano, “cerca de la Capital, donde existen los juzgados federales”, indicó.

Asimismo, remarcó “por lo tanto en Ituzaingó no se va a instalar una cárcel, porque los ituzaingueños no la queremos”.

Seguidamente, hizo referencia a las inversiones que la Entidad Binacional está haciendo y hará en las comunas correntinas.

Concluido los discursos de las autoridades y representantes de entidades educativas, integrantes de diferentes entidades públicas realizaron el tradicional desfile.