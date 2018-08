Tassano dijo el fondo sojero es vital y no tenerlo "afectaría mucho"

El intendente Eduardo Tassano se refirió este martes a la eliminación del Fondo Federal Solidario por parte del Gobierno nacional. “Para nosotros es un Fondo vital, que está muy relacionado a todo el mantenimiento de la Ciudad, así que lo vamos a analizar, es un tema muy complicado”, explicó el Jefe comunal en diálogo con Radio Dos.



En este sentido, agregó que “vamos a ver los alcances de la determinación vamos a recalcular cómo seguimos”.

La nueva política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri afectará fuertemente la economía de las provincias y de los municipios. Según el impacto estimado, a Corrientes le significa una pérdida de $1309 millones.

Las únicas dos provincias que no sentirán el impacto de la eliminación del Fondo Federal Solidario son La Pampa y San Luis, que no recibían un centavo de esa partida por no haber adherido al Pacto Fiscal que Nación suscribió con las otras 22 jurisdicciones, detalló La Nación.