Aguardan informes sobre las obras ejecutadas en un área del “Parque Provincial San Cayetano”

Un grupo de profesionales denunció ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia que durante la ejecución de obras de dragado del Riachuelo habría sido dañada flora y fauna en un área del Parque Provincial San Cayetano. Desde el citado organismo solicitaron informes a varias dependencias, entre ellas, al Icaa y a la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia. Pero sólo la última institución respondió al requerimiento.

En un escrito detallaron que en la mencionada dirección, dependiente del Ministerio de Turismo, “no obran estudios de impacto ambiental elevados por el Icaa y/o la empresa que ejecuta los trabajos”.

A lo que agregaron que “se desconoce si existe un plan de gestión para el tratamiento del cauce del arroyo Riachuelo, tramo que comprende los límites del Parque Provincial San Cayetano, el cual también se encuentra protegido por ley Nº 6360/15”. Y al mismo tiempo explicaron que la Dirección de Parques y Reservas inició un expediente -Nº 192-00201/18, sobre hechos ocurridos en el Parque San Cayetano”. Este último surgió a partir del testimonio de un guardaparque que, el pasado 25 de julio aproximadamente a las 11, observó que maquinarias estaban trabajando en la zona donde habrían eliminado aproximadamente unos 550 metros de bosque de ribera.

Sobre esto, al ser consultados por El Litoral, desde la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia manifestaron que “nadie cuestiona la obra hídrica en sí porque tendría como objetivo que no se produzcan grandes inundaciones como las registradas tiempo atrás y que afectaron a varias poblaciones”. Al mismo tiempo insistieron en que “nadie está en contra de los trabajos. Lo que consideramos que no está bien es que hayan trabajado y sacado -por ejemplo- árboles de 30 años de antiguedad en un área que está protegida”.

En este punto explicaron que “considerando la zona y la protección que rige sobre ella, deberían haber informado de lo que estaban por hacer allí, Seguramente eso iba a permitir que se ejecuten los trabajos hídricos pero dañando lo menos posible el ecosistema”. No obstante, aseveraron que “estimamos que en breve desde el Icaa nos responderán el pedido de informes y en base a ello se definirán los pasos a seguir”.