Ante la urgencia de sumar seis aulas, tutores volverán a manifestarse en Saladas

En la Escuela Nº 758 “Lucia Casimira del Gobbo de Giudice” de Saladas funcionan 12 cursos en los cuales estudian alumnos de primero a sexto grado. Pero sólo disponen de seis aulas, lo que representa un problema porque la mitad de los estudiantes está en el sistema de jornada extendida. Hoy los tutores volverán a manifestarse frente al colegio para pedir obras que garanticen el dictado de las clases en condiciones adecuadas.

En abril pasado y también el último martes 7, un grupo de padres se congregó en la Ruta 13 que pasa frente al colegio para pedir públicamente la construcción de un nuevo establecimiento.

“Sabemos que todo lleva su tiempo pero hace varios años que desde la comunidad educativa se vienen haciendo gestiones y no hay respuestas concretas”, dijeron al ser consultados por El Litoral. En este punto ratificaron que hoy a las 13.30 volverán a protestar en la vía pública. “No nos queda otra opción”, agregó otro de los tutores. Tras lo cual explicó que “en el colegio funcionan 12 grados y hay seis aulas. El problema es que los que cursan a la mañana tienen jornada extendida hasta las 15, entonces cuando a las 13.30 ingresan los del turno tarde, ellos se quedan sin salón”.

Por ello, cuando las condiciones del tiempo son adversas, como los días de lluvias, los docentes tratan de ubicarlos a los chicos en distintas áreas, como el comedor, la biblioteca, etc. Y si el día está “lindo”, señalaron, “dan clases al aire libre”.

Pero consideraron que “esto no puede seguir”. Al mismo tiempo remarcaron que “si bien lo más urgente es contar con seis aulas más, pedimos un edificio nuevo porque el actual necesita muchas refacciones. Hay problemas en el techo, la cocina y en otras áreas”.

“Tampoco tenemos un cerco perimetral en el frente. Esto no es menor porque estamos frente a una ruta”, concluyeron.