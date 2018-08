El Regatas de Lucas Victoriano comenzó su preparación

De la mano de su nuevo conductor, el técnico tucumano Lucas Victoriano, el plantel de Regatas Corrientes inició ayer por la mañana en su estadio los trabajos de preparación con vista al Súper 20 y la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2018/19.

El cuerpo técnico y jugadores fueron recibidos por el presidente de la institución, Eduardo Tassano, el vicepresidente, Emilio Lanari, entre otros dirigentes “remeros”.

“Cuando están jugando no son ustedes, el equipo o el club, sino todo Corrientes, y eso es lo que queremos. Una institución que se deba al socio, al no socio, a Corrientes y a todos los que les gusta el básquetbol”, dijo el máximo dirigente de la institución del Parque Mitre.

Tassano les deseó “el mayor de los éxitos”, y se manifestó alegre y entusiasmado “por la presencia de Lucas (por Victoriano), también de Paolo (Quinteros), los que ya estaban, y los nuevos”.

Por último, el titular regatense les brindó el total apoyo. “Estamos a disposición para solucionar cualquier problema, así que juntémonos, coordinemos, y a trabajar en equipo para potenciar lo que hacemos. Gracias por confiar en nosotros. Fuerza Regatas y vamos Corrientes”.

De la primera jornada de trabajo, que consistió en ejercicios en el gimnasio y luego tareas tácticas en cancha, fueron parte los jugadores Jonatan Treise, Marco Giordano (se sumó más tarde por tener turno de ergometría), Juan Pablo Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz, y Tayavek Gallizzi; entre otros valores juveniles.

En tanto Erik Thomas (Sub 23) se sumó a la pretemporada por la tarde, al estar su vuelo de regreso al país demorado; mientras que el alero estadounidense, Anthony Smith, lo hará más adelante.

Victoriano contará esta temporada con un staff integrado por los asistentes Ignacio Barsati y Franco Gutiérrez, y el preparador físico Fernando Suárez.