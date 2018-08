Falleció un anciano en el incendio de una vivienda

Un jubilado de 70 años murió ayer al quedar atrapado en el incendio de una vivienda en el barrio Ex Aeroclub de la capital correntina.

Se trata de Ignacio Ojeda, quien de acuerdo a la autopsia médico legal falleció asfixiado por la inhalación de humo.

El siniestro se produjo ayer a la mañana en inmediaciones de calles Rafaela y 2 de Abril en la zona de las 216 Viviendas, en inmediaciones de una sucursal de un conocido supermercado.

En el inicio de la mañana, se sintió olor a quemado en la zona y se creyó que se debió a quemas de basurales, pero no tardaron en saber los vecinos que se quemaba el dúplex donde aparentemente vivían tres personas.

Las dos dotaciones de bomberos que asistieron al lugar debieron definir un perímetro en la zona debido a que había peligro de explosión en el lugar. La mujer que vivía en la casa logró salir a tiempo, pero un hombre de 70 años no logró escapar y perdió la vida como consecuencia del incendio.

La víctima fue identificada como Ignacio Ojeda, según los registros policiales y un vecino relató que eran personas conocidas de la zona, porque siempre vivieron en ese lugar. La persona consultada por Sudamericana contó que asistió al lugar minutos antes de las 8 “y ya no se podía hacer nada”.

Tras sofocar las llamas, los bomberos ingresaron a la vivienda y sospechan que el hombre fallecido estaba fumando en la cama, se durmió y se iniciaron las llamas. Se realizaron tareas de peritajes para determinar las causales del fatal incendio.