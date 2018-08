Los mejores trucos para encontrar vuelos baratos

La bloguera Flor Vallejo de Skayscanner elaboró una lista con consejos para conseguir vuelos baratos. A continuación compartimos los trucos más importantes.

1. Ser flexible

Si querés encontrar vuelos baratos para tu próximo viaje una de las claves es ser flexible. Pero en todo sentido, en fechas, horarios y ¡hasta destinos! Vamos a ahondar en estos puntos un poco más.

a) Viajar en temporada baja o media

Vos, yo y la gran mayoría de gente queremos viajar cuando normalmente tenemos las vacaciones o cuando en ese destino que tenemos en mente es la mejor época. Entonces, a mayor demanda, los precios suelen más altos. Si tenés la posibilidad de viajar en los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mucho mejor, podrás conseguir ofertas increíbles.

b) Viajar entre semana y en horarios a trasmano

Hacer una escapada de fin de semana o comenzar las vacaciones un viernes a las 6 de la tarde apenas salís de la oficina es tentador, pero no siempre es lo más barato. Los días martes y miércoles suelen ser baratos para viajar y respecto de los horarios, si es por la noche o de madrugada, también.

c) Elegir aeropuertos de origen y de destino cercanos o alternativos

Ezeiza, el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires, no es el único aeropuerto de origen que podés considerar al hacer una búsqueda tanto nacional como internacional. Hay salidas desde Mendoza o Córdoba también.

Con los aeropuertos de destino, ocurre de manera similar. Se puede seleccionar un país completo para viajar y luego elegir la ciudad que más te convenga en cuanto a precios y horarios. ¡Un gran truco para encontrar vuelos baratos!

d) Hacer escalas

Uno de los trucos para encontrar vuelos baratos es chequear dentro de los resultados de las búsquedas aquellos vuelos que tengan una escala (o dos o más también). Hay que evaluarlas bien, no sólo en cuanto al precio sino también en cuanto a los horarios y tiempos de espera, porque quizás puedas aprovechar a conocer un destino más si la escala es de muchas horas.

e) Chequear sólo pasajes de ida

En los vuelos internacionales normalmente es más conveniente comprar pasajes de ida y vuelta al mismo tiempo. Sin embargo, no está demás chequear los vuelos por separado, probando distintas alternativas de aerolíneas, fechas y horarios. Quizás así encuentres ese vuelo barato que estás esperando.

2) Prestar atención a las promociones y días especiales de ofertas

A lo largo del año hay fechas especiales donde salen súper ofertas para aprovechar, como ser el Hot Sale, Travel Sale, Black Friday o Cyber Monday. En esos días las empresas sacan descuentos increíbles y hay que estar atentos.

3) Encontrar vuelos baratos con anticipación

Muchas son las teorías para comprar vuelos baratos con anticipación. Que si 11 meses antes, que si 60 días antes… sea como sea, la planificación y estar atento a las promociones, entrando en internet a diario hará que consigas buenos precios.

4) Crear alertas de precio

Si no querés entrar a diario en internet y perder mucho tiempo buscando vuelos baratos, uno de los mejores trucos para encontrar vuelos baratos es dejar todo en manos de Skyscanner y sus alertas de precio. En el siguiente artículo te contamos acerca de cómo crear estas alertas.

5) Prestar atención a los precios de los vuelos

Parece algo obvio, pero verás que no. Una vez que encontraste el vuelo que querías al precio ideal, en la página de la aerolínea puede llegar a haber costos adicionales que quizás no tenías en cuenta, porque son opcionales para el viajero. Por ejemplo: elección del asiento, maleta adicional, seguro de viaje, etc. Este es el momento crucial para no pagar de más. Prestá atención a cada paso de la compra de los pasajes para no llevarte sorpresas ni pagar por cosas o servicios que no necesitás.

Teniendo en cuenta todos estos consejos seguro que conseguirás los vuelos baratos que querés. Eso sí, apenas encuentres una oferta en un vuelo o un precio razonable para ese trayecto, no lo pensés mucho y comprálo. ¡No dejés pasar la oportunidad!

Más info en www.skyscanner.com