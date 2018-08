Presentaron el censo que determinará qué y cómo se produce en 7 millones de hectáreas

En una conferencia de prensa en el salón verde de Casa de Gobierno, ayer presentaron detalles de lo que será el Censo Nacional Agropecuario que se hará el 15 de septiembre y que en el caso de Corrientes, implicará un relevamiento que abarcará a unas siete millones de hectáreas. La actualización de datos, después de 16 años, consideraron que permitirá diseñar políticas adecuadas para las distintas zonas y tipos de producción.

Del acto de lanzamiento participaron en representación de la Provincia, los ministros Enrique Vaz Torres (Hacienda); Jorge Vara (Producción); el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; y por parte de Nación, el director del Sector Primario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Roberto Bisang. Asimismo, estuvieron la titular de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes, María Silva Génez; el coordinador de la Dirección Regional del Nordeste Argentino (NEA) del Indec, Daniel Rodríguez; el coordinador y subcoordinador del CNA 2018, Osvaldo Quintana y Jorge Casafús.

“La estadística abre los ojos. Y detrás de estas verdaderas decisiones y verdaderas inversiones de Estado que está haciendo el Gobierno nacional está nuestra vocación y compromiso de apoyar con todo lo que tengamos a nuestro alcance”, afirmó el ministro Vaz Torres.

En tanto, Vara consideró que “este censo nacional agropecuario es muy importante. Partimos de la base que falta información hace dieciséis años y eso en un país que es potencia agroalimentaria, es mucho tiempo”. Seguidamente, indicó que “ el censo de 2008 fue incompleto, si no se cierra el censo no tiene valor, no sirve. Este es un concepto técnico estadístico y entonces debemos admitir que el último dato que tenemos cierto es de 2002”.

Luego, Bisang comentó que el relevamiento se concretará en simultáneo en todo el país a partir de 15 de septiembre próximo y se extenderá por alrededor de 80 días. Esto es organizado y coordinado por el Indec y la actividad en el territorio provincial estará a cargo de la Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes.

Confidencial

Tras aclarar que los datos son confidenciales, el funcionario del Indec remarcó que “el objetivo principal es actualizar los datos del sector y poder caracterizar la totalidad de las actividades agropecuarias, forestales y bioindustriales que se desarrollan en el país”. Y a partir de ello, se podrán “generar políticas públicas generales, sectoriales y regionales. También brindará información útil para el diseño de programas específicos orientados a la pequeña producción agraria, a la agricultura familiar, a las comunidades indígenas y a la superación de la pobreza rural”.

Posteriormente, Casafús indicó que “son cerca de 7 millones de hectáreas que alcanza el censo en la geografía provincial” y que ésta fue dividida en tres áreas.