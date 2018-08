Se entregó Claudio Uberti y se ofreció a declarar como arrepentido

El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, que estaba prófugo desde el viernes pasado, se presentó ayer en la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli para ponerse a disposición de la Justicia. El juez federal Claudio Bonadio había pedido su detención en el marco de la investigación por las coimas de los cuadernos K.

Luego de llegar a Tribunales, Uberti le ofreció a Stornelli su declaración como arrepentido. El fiscal está evaluando el testimonio del ex integrante del gobierno kirchnerista.

El nombre de Uberti, ex miembro del Ministerio de Planificación y conocido como el "embajador paralelo" de la Argentina ante Venezuela, quedó relacionado al expediente a partir de la declaración de Luis Betnaza, directivo de la empresa Techint. Betnaza declaró que Uberti, junto a Julio De Vido y José María Olazagasti, le pidió dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación de las empresas que el grupo Techint tenía en Venezuela.