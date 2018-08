La AOEM exige a la Municipalidad el pago de deuda y del plus

Según asegura el gremio, la Municipalidad de Corrientes tiene una deuda superior a los 3 millones de pesos con la institución que defiende los derechos del trabajador municipal. "Tambien exigimos el pago de un plus igual al de los provinciales, no puede seguir esta discriminación como si hubiera estatales de primera y municipales de segunda" dijo Juan Feltes de la AOEM

Afirman que el gremio se vio obligados a suspender los servicios que presta, desde óptica y farmacia, hasta sepelio.

Desde la A.O.E.M. manifestaron que "exigimos al intente Tassano que nos pague la plata que nos debe y que apure el llamado a paritarias, la inflación incontrolable consume el salario del trabajador municipal y no podemos esperar mas" manifestó Juan Feltes.

"Queremos el pago de un plus, no puede ser que exista esa diferencia entre estatales provinciales y municipales, ahora que son del mismo color político no deberían tener excusas" agregó.