Boca Unidos juega el tercer amistoso de la pretemporada

En el marco de la puesta a punto que viene realizando para participar del torneo Federal A, Boca Unidos enfrentará esta tarde amistosamente a Defensores de Puerto Vilelas, Chaco.

Será el tercer encuentro formal de preparación de la pretemporada por parte del equipo dirigido por Carlos Mayor.

Los mini partidos se jugarán desde las 14.30 en una de las canchas del complejo “Leoncio Benítez” del barrio 17 de Agosto.

El equipo principal del aurirrojo jugaría con Alejandro Medina; Oscar Carniello, Rolando Ricardone, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Fabro, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Gabriel Morales; Gonzalo Ríos y Nicolás Ledesma.

Respecto a la formación que presentó en los dos primeros amistosos, entre los titulares jugarán por primera vez Carniello (ya recuperado de un golpe en el labio), quien entrará por Ariel Morales, y Ríos en lugar de Julio Cáceres, quien se encuentra con una molestia física.

Mayor viene probando con un sistema 1-3-4-1-2 “elástico”, con tres defensores en el fondo, dos mediocampistas externos, dos internos (uno de quite y otro de más juego), un “enganche” y dos delanteros.

Luego del juego ante Vilelas, Boca Unidos recibirá el sábado a la mañana a For Ever, que integrará la misma zona en el Federal A.