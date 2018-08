Claudio Uberti vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con el cobro de coimas

n El ex funcionario Claudio Uberti admitió haber recaudado coimas de empresas de los corredores viales que estaban bajo su órbita al declarar como arrepentido en la causa iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

En una exposición ante el fiscal Carlos Stornelli que luego fue homologada por el juez federal Claudio Bonadio, el ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) señaló que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo lo que él hacía. Entre los que conocían su actividad como recaudador de coimas señaló al ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Estableció el inicio de este esquema de recaudación irregular luego de una discusión que mantuvo con Néstor Kirchner por la renegociación de los cánones que pagaban las empresas prestatarias en rutas con peajes.

Uberti reveló además la existencia de aviones que viajaban con valijas llenas de dinero desde Buenos Aires a Santa Cruz. Esa información fue respaldada por un testigo que declaró hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, quien dijo no conocer el contenido de las maletas pero sí que iban llenas y volvían vacías.

Con esta declaración, Uberti se convirtió en el primer ex funcionario en admitir que recaudó coimas durante su paso por el gobierno kirchnerista. La semana pasada, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina había reconocido la recepción de dinero negro, pero dijo que era para financiar campañas electorales.

Además, el relato de Uberti -que es más amplio e incluye detalles que aún no trascendieron- describe un circuito recaudatorio independiente del que lideraba Roberto Baratta y fue narrado por Centeno en sus cuadernos.

El ex titular del Occovi -renunció en agosto de 2007 tras el escándalo de la valija de Antonini Wilson- no solicitó ingresar al programa especial de protección de testigos, pero sí una custodia que fue otorgada por Bonadio.

Rechazo de recusación

El juez federal Claudio Bonadio rechazó la recusación en su contra presentada por Cristina Kirchner para apartarlo de la causa por el escándalo de los cuadernos de las coimas. Ahora, será la Cámara Federal la que debe decidir si mantiene al magistrado en el expediente o si finalmente es apartado. Intervendrán los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Bonadio también deberá decidir sobre la recusación que la ex presidenta planteó al fiscal del caso, Carlos Stornelli, aunque esto demorará unos días más.

Por otro lado, la indagatoria del empresario Aldo Roggio por el escándalo de las coimas pasó a un cuarto intermedio. El juez todavía no homologó el acuerdo que el dueño de la constructora alcanzó con el fiscal.