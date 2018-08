El chofer de Olazagasti dispuesto a testimoniar

El senador bonarense Roberto Costa presentó ayer al juez federal Claudio Bonadio la información de otro chofer del Ministerio de Planificación Federal que está dispuesto a dar su testimonio. Según Tomás Farini Dugan, abogado de Costa, este chofer tiene miedo y quieren mantener su identidad en reserva. Su nombre fue aportado al juzgado junto con su relato de todo lo que pasó. Se trata de quien fue chofer de José María Olazagasti (foto), secretario privado del ex ministro Julio De Vido, que fue detenido la semana pasada. El abogado sostuvo que no quiere declarar como arrepentido porque no cometió ningún delito. “Explicó de manera detallada cómo funcionaba el esquema de corrupción. Puntualmente en una zona de Aeroparque que estaba liberada y a donde llegaban aviones de Venezuela y desde donde se bajaban bolsos y cajas”, dijo Farini Dugan.