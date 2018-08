Investigan como terrorismo el choque de un coche junto al Parlamento británico

n Un hombre fue detenido en las inmediaciones del Parlamento británico tras embestir con su coche contra las barreras de seguridad colocadas frente al Parlamento británico, lo que ha provocado tres heridos, según informó Scotland Yard. El ministro de Seguridad, Ben Wallace, asegura que el detenido es ciudadano británico de 29 años que procede originalmente de otro país, aunque no ha especificado de cuál. Según la BBC a las 7.37 horas de la mañana (6.37 GMT), un vehículo embistió a varios peatones y ciclistas en las inmediaciones del palacio de Westminster y terminó empotrándose contra las barreras de seguridad que rodean el edificio.

En el automóvil, en el que no se encontraron armas, tan solo viajaba el conductor, que permanece bajo custodia en una comisaría del sur de Londres y no está colaborando con los investigadores, informó el jefe del comando antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, informa Efe.

La Policía explicó que el hombre está siendo investigado por la presunta comisión de “delitos de terrorismo” y, de hecho, es el Mando Antiterrorista de Scotland Yard quien se ha hecho cargo de las investigaciones. Los agentes no han localizado ninguna arma en el registro del vehículo. “Dado que este parece un acto intencionado, por el método y el lugar icónico donde se ha producido, lo estamos tratando como un incidente terrorista”, dijo el mando policial en una comparecencia ante los medios.