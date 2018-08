La ciudad en los intersticios de las vanguardias

Por Carlos Lezcano

Especial para El Litoral

Por Fernando Abelenda

Los procesos culturales si no se sostienen en la transmisión de una generación a otra están destinados a ser simples adornos más o menos estéticos, más o menos venales de la complejidad de nuestras vidas y solo eso, nada más que eso. Es así que desde cierta resistencia cultural -algo de resistencia siempre tienen las vanguardias- entrevistamos a Estefanía Ceballos, una joven poeta y gestora cultural de nuestra provincia. En algún sentido, intentamos reconocer nuestra propia identidad en sus palabras y en sus poemas. Je est un Autre decía Rimbaud, pero ese Otro que nos constituye no es homogéneo, ni es consistente, sino que es un collage existencial entre nuestros mayores, nuestros pares y nuestros menores… y al que deberíamos sumar a los que ya no están y a los que vendrán.

Los poemas de Estefanía Ceballos y el intercambio de ideas que hoy transcribimos saca del silencio y de la invisibilidad a una ciudad de Corrientes que la arrogancia social de cierto poder establecido prefiere ignorar. Una ciudad soterrada, pero profunda, vibrante, digna de ser vivida. Una ciudad en la que se respira una exquisita mezcolanza de esencias creativas que burla y altera, con su sola presencia, a nuestro tradicional, agobiante y añejo “somos así” que nos condena al trágico destino de ser idénticos a nosotros mismos.

—¿Qué sos?

—Después de muchas idas y vueltas aprendí a definirme tanto abogada como poeta. No ha sido una tarea fácil, al menos no lo fue para mí. Si lo pienso temporalmente el derecho, como una elección consciente, aparece primero, por la sencilla razón de que a los 16 años tuve que elegir qué carrera seguir. Ya escribía por aquella época, algo todavía muy distante de la poesía claro, pero escribía. La escritura era una simple manifestación catárquica medio romanticona, una especie de diario íntimo solo que con un poquito más de vuelo. Y así fue durante los cinco años de estudio de mi carrera de grado, además de mis primeros dos años de trabajo.

Estudié Derecho convencida de que esa era mi vocación (o al menos mi única vocación) y que sería una perfecta abogada. Después viene el desencanto de los primeros años de trabajo, es una profesión muy dura para los 22 o 23 años que tenía. Esa historieta termina con mi huída hacia Buenos Aires. Hasta allí nada de consciencia alrededor de la poesía.

A Buenos Aires voy a especializarme en Derecho Penal, la ciudad me permitió una expansión existencial y personal tal que me zambullí de lleno en el mundo del arte. En esa movida vino la poesía a instalarse en mi vida, no ya como un dialogo sólo conmigo misma, sino como una forma de expresión a la que reconocía como propia y de la que tenía que hacerme cargo. Fue una época magnifica, y claro, estaba enfrentada completamente con mi otra profesión: el Derecho. Dos años después vuelvo y la primera oferta laboral fue como docente en una materia acorde con la especialización que hice. Ya había metido la pata de nuevo en el mundo del Derecho. Aquellos primeros años de mi regreso fueron complejos, había que volver a reacomodar las calchas con el Derecho, pero ahora con la poesía también incorporada a mi vida.

La complejidad viene más por la mirada de los demás que por una pelea propia. La sociedad necesita que ocupemos un rol definido en el mundo. Todo y todos siempre intentan meterte en una cajita con etiqueta, es más fácil manejarse con vos de esa forma, te volvés más predecible, y por lo tanto controlable. Y ojo que hablo, en mi caso, tanto del mundo del Derecho como el de la poesía. Para cualquiera de ambos mundos, pertenecer al otro, es casi una ofensa, y como última medida siempre queda un lugarcito para la subestimación. Son tormentas ya atravesadas. Hoy soy poeta y abogada penalista.

—¿Y cómo vino tu vocación para estudiar abogacía?

—Habré tenido 15 años. Mi papá (abogado) era parte en un juicio político en el que se enfrentaba al poder de uno de los tipos más influyentes en términos económicos y políticos de la zona del Río Uruguay. La cosa es que armó un circo espectacular para el momento de su alegato que consistía en que un grupo de gente, luego de que él diera la señal, debía lanzar una lluvia de huevos al tribunal. Eso no solo pasó, sino que se filmó, y luego lo vi en mi casa de Alvear. Ese día dije: “Esto es lo que yo quiero hacer”. Sin dudas, los dos mundos ya estaban mezclados en mí no?

—En tu poesía, el recuerdo, la nostalgia, tu casa, tu familia, las huellas, están siempre están presente.

—Para los que somos del interior del país o de la provincia, y tenemos que irnos de nuestro lugar en busca de mayor expansión, ese desarraigo tienen mucho de exilio. Un exilio voluntario. Y como todo exiliado uno carga con una mochilita de nostalgia encima. Eso forma parte de mi personalidad y por lo tanto está latente en mi poesía también. Sobre todo en Desde la guarida, mi primer libro publicado.

—Yo he llorado mis casas, yo lloré mis casas, lloré mis noches, mis sábanas, mis calles ¿no?

—Ese poemita es viejísimo. Tanto que ya no lo reconozco, o prefiero desconocerme en él. Pero allí, de alguna manera está eso del exilio, las incontables casas por las que uno anda, el camino de la búsqueda, la angustia que esa búsqueda significa, etc.

—¿La poesía te permite salir de vos para ser otras?

—No para ser otras, pero sí para ser todas. Creo que especialmente las mujeres tenemos esa complejidad que nos atraviesa, como una multiplicidad de voces internas. La poesía me permite jugar con todas, hacerlas hablar y ser protagonistas de sus propias emociones. Es una pena el límite con que nos castiga el cuerpo. Al menos me queda la poesía, que es una forma bastante estética de salvar aquella barrera..

—¿Tuvo algo que ver que tu padre sea escritor?

—Sin dudas que sí. Toda mi infancia y adolescencia estuvo marcada por el arte. A mis 3 años mis padres eran los gestores (y fueron los creadores) de la Feria del Libro de Alvear, la que con ellos al frente funcionó por casi 4 años con una repercusión bárbara no solo en la provincia sino en todo el país. Me despertaba y me acostaba todos los días en la Casa de la Cultura. Un delirio. De todos aquellos años heredé mis tíos artistas: Olga Zamboni, Juan Meneguin, Juan Carlos Soto, Jorge Sánchez Aguilar y tantos otros.

Tener un padre escritor significa necesariamente convivir con sus historias, o al menos ser parte de su convivencia con ellas. Tanto mamá, como mi hermano y yo somos testigos cotidianos del universo increíble por el que transcurre mi viejo.

Todo eso sirvió de sustento y sustrato para mi propio camino en la poesía y en la gestión cultural.

—¿Y qué odias de Alvear?

—No sé si odio es la palabra, tampoco es lo que me gustaría sentir. Pero creo sí que perdí el dialogo con el pueblo. Nunca fue un dialogo muy sencillo el que tuve con Alvear, los pueblos chicos pueden ser tan encantadores como terribles a la vez. Sigo frecuentándolo porque me quedan allá un par (y apenas un par) de amigos, mi abuela y mis viejos. Hasta hace algunos años me gustaba ir de visita, salir, tomar mates, sentarme en la plaza, charlar con conocidos, andar por calles que me resultaban mágicas. Hoy el pueblo enmudeció o yo deje de escucharlo, no sé.

—Tengo la sensación de Corrientes como un lugar en los márgenes donde nada importante sucede. Hay debates en el país y en Corrientes pareciera que no existe ningún maldito debate. ¿Y tu experiencia con Corrientes?

—Como gestora cultural, con Corrientes fue y es hermosa. Es una ciudad en la que a nivel cultural todo está por hacerse. Lo único que abunda (y hasta sobra para mi gusto) es el carnaval y el chamamé. Como a nivel institucional casi no le dan bolilla al arte (salvo lo que sirve como vidriera) hay una enorme libertad de acción y creación. La desventaja viene siempre por el lado económico claro, pero la autogestión es posible también con algo más de esfuerzo.

—Contános la experiencia de El Patio.

—Cuando vuelvo encuentro en Corrientes una gran soledad artística, no habían interlocutores, o al menos no visiblemente. De a poco, y siempre entrando por el chamamé como no puede ser de otra manera acá, empiezo a caminar los suburbios del arte en la ciudad. Suburbios no como algo oscurecido o marginal sino como contraposición a lo institucionalizado, a lo “esquematizado”. Los verdaderos artistas de Corrientes (al menos en su gran mayoría) están allí.

De la mano de Nicanor Meabe, vino una invitación para participar de un evento que se llamó Enredo Bohemio, evento aquel que me posibilitó no sólo conocer a esos interlocutores, sino conocer algunos espacios que por aquel entonces había por acá. Primero Picasso Pub y después Cecual en Resistencia. Así fue que, nos conocimos con Kevin Oviedo, Tony Zalazar, Mariana Rinessi, María Rosa Ducic entre otros.

Después viene una invitación a participar de la creación y gestión de lo que hoy es La Mansión Cultural. Frecuenté las primeras reuniones, los primeros proyectos, pero creo que no hablábamos el mismo lenguaje entre los que pululábamos por allí y no teníamos la misma visión de lo que era un centro cultural. Algo muy habitual en un aglomerado de gente. Al poco tiempo María Rosa Ducic nos invita a Carlos y a mí a pasar la tarde de domingo en un espacio que abría por primera vez sus puertas, en principio como lugar recreativo. Era el patio de la Biblioteca Mariño. No lo conocía, y entrar por primera vez fue mágico. Me la presentan a Maru Richeri y a Beto Cabrera que era quienes estaban al mando de aquel timón. El espacio era perfecto, la energía fluyó de forma inmediata con Maru y Beto, y el domingo siguiente ya teníamos nombre para el espacio, habíamos armado la primera grilla de artistas, y éramos un perfecto equipo. Fuimos siete los que arrancamos con el espacio: Maru Richeri, Beto Cabrera, Carlos Maciel, Chicho Richeri, Gaby Meza, María Rosa Ducic y yo. Después El Patio pasó por varias trasformaciones y se incorporó muchísima gente que fue haciendo evolucionar el mismo.

—Hay un perfil en todo esto, que es la opción lateral al oficial.

—Siempre. Como hablamos antes, la oficialidad de Corrientes no les da bolilla a sus artistas. Eso lleva a que todo suceda en un mundo de underground y autogestivo. Cada cierto tiempo hay alguna luz de esperanza, un cantautor en el teatro oficial, una lectura de poesía en alguna sala promovida por alguno de los estamentos del Gobierno y ya… nos quedamos con la esperanza. De igual manera, y a pesar de que siempre hay un gran enojo e insatisfacción por parte de los artistas y espacios culturales de la ciudad debido a esas razones, lo cierto es que posibilita que tanto a la producción como a la gestión cultural gocen de un ámbito de mayor expresividad y diversidad.

—Es muy creativa además y crítica de sí misma.

—Todo el tiempo. Es que es la forma de reinventarse y seguir adelante. Otra de las ventajas de permanecer al margen de la oficialidad.

—En realidad hay en el Patio Cultural o en Miranda o en el Club Social, algo de eso no?

—Es que no hay dialogo entre la llamada “sociedad correntina” y la movida cultural de la ciudad. Siempre que no estemos hablando de chamamé, carnaval y todo lo que pueda llegar al teatro oficial, claro.

Hay un círculo de personas para los que no sucede jamás nada en esta ciudad. Salvo claro los boliches, costanera, chamamé, carnaval y un sinfín de eventos sociales. No hay debates, no hay creatividad, no hay diversidad, no hay deconstrucción ni construcción de nada. El arte, la filosofía, el humanismo, la ecología, la pluralidad de voces, no existe o son mirados muy de soslayo.

No sé a qué se debe esa especie de sordera. Seguramente tiene que ver con una necesidad de conservar siempre el status quo de las cosas, pero no me atrevo a profundizar el análisis, seguramente habrá gente más especializada en el caracú de la correntinidad. Incluso hay muchos artistas del establishment que subestiman lo que sucede en esos espacios como Miranda, el Flotante o El Patio Cultural.

Toda esa marginación hace que también el dialogo se dificulte desde el mundo artístico hacia la “sociedad correntina”. Pero tuve que aprender a convivir debido a mis dos profesiones.

—Me gustaría saber tu opinión sobre el aborto.

—Yo milito para que el aborto deje de ser una práctica clandestina en nuestro país. La clandestinidad lleva a que miles de mujeres en Argentina pongan su vida en riesgo al practicarse un aborto en condiciones marginales. La coerción estatal jamás funcionó como estrategia disuasiva y los abortos suceden todo el tiempo en nuestro país. Creo que en el debate del Congreso se perdió de vista (posiblemente de forma intencional) cual era el eje central de esta ley: dejar de aplicar una pena privativa de libertad a la mujer que se ve compelida a abortar. En muchos discursos contrarios a esta ley se podía escuchar, frente a la pregunta de “qué hacemos con la mujer que aborta”, cosas como “no, no hay que criminalizarla” o “no, claro, no le vamos a aplicar una pena”, etc.. Bueno, eso era lo que se discutía: que hacemos con la mujer que decide interrumpir un embarazo no deseado, porque guste o no, si no es deseado, ese embarazo se va a interrumpir. Entonces: después que interrumpe ese embarazo ¿le aplicamos una pena privativa de libertad? o ¿le damos las herramientas necesarias para contenerla y evitar que su integridad física sufra más menoscabos del que sufriría frente a cualquier otro procedimiento médico?

Lo claro hoy es que el debate social arrojó luz sobre un tabú inmenso y años de hipocresía, y que por otro lado debemos también insistir en la necesidad inmediata de separar de forma definitiva a la Iglesia católica de cuestiones relativas al Estado. Esta ley no salió gracias a la construcción de un discurso social que nos viene impuesto desde esas concepciones religiosas, discurso que mientras sea “sostenido” por el Estado continuará imponiendo una única forma de moral a todos.