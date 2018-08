Manifestación y compromiso oficial de invertir $18 millones en la Escuela Nº 758

Preocupados por el mal estado de las instalaciones y la falta de aulas en la Escuela Nº 758 “Lucía Casimira del Gobbo de Giudice” de Saladas, ayer un grupo de tutores volvió a manifestarse frente a la institución educativa. En ese contexto, autoridades del colegio transmitieron el compromiso del Gobierno provincial para ejecutar obras que implicarían una inversión de unos $18 millones. En la escuela faltan, durante tres horas, seis aulas para que se desarrollen con normalidad las clases de jornada extendida. Por eso, en diálogo con este medio, los padres insistieron en que no quieren generar conflictos sino que tan sólo construyan un nuevo edificio o se ejecuten las obras que sean necesarias. Argumentaron que únicamente decidieron manifestarse en la vía pública para intentar obtener una respuesta y no motivados por una cuestión política partidaria.

Fue así que la semana pasada se manifestaron con carteles frente al establecimiento educativo, más precisamente a la vera de la avenida Urbano Salvador Leyes. Y ante la falta de respuestas concretas resolvieron repetir la protesta de manera pacífica. Estaba previsto que se congregaran de 13.30 a 15, horario en el que precisamente faltan esas seis aulas.

Previamente, una de las tutoras manifestó al programa “Un día perfecto” de radio Urbana 107.1 MHZ, que tenían previsto cortar la Ruta Provincial Nº 13. Al escuchar la entrevista, el fiscal del Juzgado de Instrucción de Saladas, Osvaldo Ojeda, resolvió actuar de oficio y citó a la madre que terminó declarando en la comisaría. Es que, según lo consignado por el portal de noticias Mi Saladas, el funcionario judicial basándose en el artículo 213 del Código Penal inició las actuaciones correspondientes por considerar que la tutora hizo apología de un delito.

Ante esta situación, los padres no suspendieron la manifestación, que consistió en “expresarse con carteles frente al colegio, de manera pacífica, de 13.30 a 15”, aseveraron a El Litoral.

Precisamente, cuando se congregaron allí, desde la comunidad educativa les trasmitieron un mensaje del Gobierno provincial que respondería al pedido de padres, alumnos y docentes. “Informaron que ya existe un presupuesto para la obra. Refaccionarían las instalaciones actuales y sumarían aulas. Pero como la inversión es de unos $18 millones, es decir por el monto de la obra, deben llamar a licitación”, explicaron a El Litoral. Considerando el proceso administrativo que eso implicaría, estiman que “en octubre podrían comenzar las obras”.