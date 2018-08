Santa Catalina: de las 350 casas, sortearán 215 y el resto será para postulantes más antig

Mientras el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) finaliza las obras en las 200 casas del Ponce que serán entregadas posiblemente la semana que viene, alista lo que será el sorteo para las 350 que se encuentran en plena edificación en el predio de Santa Catalina, en el extremo sur capitalino.

Más allá de la cifra total, desde la entidad provincial adelantaron que entrarán en sorteo directo alrededor de 215 viviendas, ya que el resto está reservado legalmente para postulantes específicos. De esta manera, las personas que estén empadronadas hace más tiempo y las familias que tengan algún integrante con dificultades físicas, tendrán un cupo fijo que garantizará el acceso, al menos, a una porción de estos grupos familiares.

Al respecto, el interventor del Invico, Julio Veglia, aseguró que “hay 50 viviendas que serán destinadas a las familias que se encuentran anotadas hace más de 20 años”. Vale aclarar que se utilizará esta metodología por primera vez, ya que hasta el último sorteo no había diferenciación por antigüedad, por lo que se hicieron algunos cambios para poder incluirlos.

Además, estos grupos familiares entrarán en el sorteo ordinario, por lo que tendrán doble oportunidad de acceder a una vivienda propia.

Hasta hace algún tiempo se estimaba que eran unos 650 los postulantes que llevaban esperando más de dos décadas, aunque aseguran que esta cifra se achicó considerablemente ya que muchos encontraron otra solución habitacional y dejaron de participar.

Además, habrá un cupo fijo para grupos familiares que tengan algún integrante con discapacidad. Este mínimo también se encuentra incluido reglamentariamente y por ello se realizan ciertas adaptaciones especiales en las viviendas, ya que son destinadas a personas con dificultades de movilidad y de otro tipo. Asimismo, los ex combatientes de Malvinas acceden a casas construidas por el Instituto de Vivienda de Corrientes.

De esta manera, en total serán 135 las viviendas que son destinadas especialmente a postulantes específicos, mientras que el resto entrará en un sorteo general para el que habrá más de 5 mil inscriptos. Aunque aún no se definieron fechas, se estima que se conocerá a los adjudicatarios a mediados de septiembre, es decir, dentro de un mes.

La cantidad exacta de postulantes se conocerá seguramente dentro de algunas semanas, cuando culmine la depuración del padrón y se exhiba la lista definitiva de los aspirantes que están en condiciones de participar.

Mientras tanto, adelantaron que se encuentran diseñando un plan de viviendas para los próximos años, que incluiría la construcción de 2 mil casas en la ciudad, para lo que se gestionan nuevos terrenos en el predio de Santa Catalina y financiamiento nacional para poder ejecutar el programa.