Sarmiento perfila el equipo

Con la confirmación que este mes no jugará por la Copa Argentina, el plantel de Sarmiento de Resistencia puso el foco en lo que será su presentación en el Torneo Federal A, a partir del 9 de septiembre.

Luego de los amistosos en Paraguay, que le empezaron a dar rodaje al equipo, el técnico Raúl Valdez ya empieza a perfilar el equipo titular, que no tendrá grandes modificaciones respecto al de la temporada anterior, de acuerdo a los once que escogió para los juegos de preparación ante Sportivo Luqueño y Colón.

La formación del decano chaqueño en estos partidos fue con Juan Carrera en el arco; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Ronald Huth y Federico López en la defensa. En el mediocampo Angel Piz actuó por derecha, Claudio Cevasco en el centro y Rodrigo Cardozo por la izquierda. En tanto en la delantera actuaron Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera.

Cabe señalar que en Resistencia quedó Horacio Orzán a ponerse a punto físicamente.