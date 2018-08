¿Un nuevo caso de indisciplina?

Racing ganaba 2 a 0 en el norte del país gracias a los tantos de Lisandro López y Gustavo Bou, pero en el segundo tiempo se quedó e igualó 2 a 2 contra Atlético Tucumán debido a los goles de Guillermo Acosta y David Barbona. Sin embargo, la noticia por estas horas en el ‘mundo académico’ gira entorno a la suplencia de Ricardo Centurión.

El ex futbolista de Boca y Genoa de Italia es una de las principales figuras del elenco de Avellaneda, pero sorprendió verlo entre los relevos cuando el club pegó la planilla oficial para el enfrentamiento ante el Decano, por la primera fecha de la Superliga argentina.

Ricky venía de ser reemplazado en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante River, en el que al ser reemplazado en el complemento expresó toda su bronca “conmigo mismo”, según afirmó una vez finalizado el juego. El mediocampista aseguró que su enojo se debió a que no había tenido un buen desempeño y que no fue reproche hacia el DT.

En las horas previas al compromiso ante los tucumanos, en los medios partidarios de Racing comenzó a circular una versión que indicaba que Centurión no sería de la partida debido a una molestia muscular; algo que resultó llamativo, debido a que nunca hubo un parte médico oficial dando a conocer dicha lesión.

El Chacho decidió sentarlo en el banco y recién ingresó a falta de 13 minutos para que finalice el partido, al reemplazar a Lisandro López. El DT, al ser consultado sobre su decisión, aportó aún más dudas. Coudet negó que el jugador tenga una lesión muscular y afirmó que todo fue una cuestión táctica.

“No fue por ningún problema físico, fue decisión mía. Lo analicé así y creí que era el 11 mejor para este partido”, sostuvo sin rodeos el director técnico. En su lugar fue de la partida Augusto Solari.

Esta frase hizo ruido e hizo circular una versión de un supuesto acto de indisciplina de Centurión. Ante este panorama, fue el propio futbolista el encargado de llevar tranquilidad e intentar minimizar lo sucedido en el Estadio Monumental Presidente José Fierro.