Messi se tomará un “descanso” de la celeste y blanca

n El llamado llegó, pero la respuesta no fue la que Lionel Scaloni esperaba. Lionel Messi le avisó al DT interino de la Selección que no solo no piensa jugar los amistosos de este año ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos, sino que dejó un enorme manto de duda para la Copa América de 2019, el próximo gran compromiso de Argentina.

Según pudo confirmar Clarín con fuentes de AFA, el crack rosarino se tomará un descanso y no estará en los compromisos que se disputarán de aquí a fin de año. ¿Qué pasará más adelante? Sigue siendo una incógnita.

Mientras tanto Messi sigue en silencio. La última vez que se lo vio con el uniforme de la Selección fue a fines de junio, después de perder contra Francia 4-3 y quedar eliminado del Mundial de Rusia. Otro trago amargo.

Un eslabón más en la cadena de frustraciones que el rosarino carga en la Selección. Justo en la que parecía su última gran oportunidad con la celeste y blanca.

El adiós fue con cabeza gacha y sin hacer declaraciones. Mientras Javier Mascherano y Lucas Biglia, dos de los máximos referentes del plantel, anunciaban su despedida, el capitán argentino elegía no hablar.

Desde ese momento empezaron las especulaciones.

Fue Lionel Scaloni el que agarró el timón con el barco en movimiento y a la deriva. Sí, el mismo ex jugador que acompañó en el cuerpo técnico a Sampaoli durante el Mundial, tomaba las riendas para dirigir al Sub-20 en el torneo de L’Alcudia en el que gritaría campeón.

En medio de ese certamen y a más de 10 mil kilómetros de distancia, el presidente de la AFA anunció que se tomarían seis meses para decidir al nuevo cuerpo técnico de la Selección y que, mientras tanto, Scaloni junto con Pablo Aimar taparían también ese bache.

Todo esto (y mucho más) ocurrió mientras Lionel Messi no emitió palabra.

Se fue de vacaciones a Ibiza junto con su esposa, sus hijos, sus hermanos y varios amigos. Apareció en una serie de fotos que se viralizaron en las redes sociales: posó con Rafa Nadal en un boliche, sorprendió a unos turistas en un paso fugaz por la orilla del Mediterráneo...

Y volvió al Barcelona, donde es el nuevo capitán y el domingo levantó su título número 33 para convertirse en el jugador más ganador de la historia del equipo, superando a Andrés Iniesta.

Este miércoles se espera que salte al Nou Camp para jugar la Copa Joan Gamper frente a Boca. Será una nueva oportunidad para ver si pone en palabras la decisión sobre su futuro en la Selección.

En el corto plazo no habrá Messi para Argentina. Así lo pudo confirmar Clarín con fuentes de la AFA. El crack rosarino recibió el llamado de Scaloni, quien tiene tiempo hasta el domingo para anunciar la lista de jugadores para los amistosos contra Guatemala (7 de septiembre en Los Angeles) y contra Colombia (el 11 en Nueva York).

El nuevo técnico necesitaba saber de primera mano qué pretendía hacer Leo. Y lo que se especulaba se terminó concretando. Habrá un tiempo de descanso. Tal como recomendó “Chiqui” Tapia hace unas semanas.