“Me gustaría dirigir a la Selección”, dijo el Mellizo

La sala de conferencia del Camp Nou tuvo a Guillermo Barros Schelotto interrogado por varios temas, con la prensa catalana pendiente de conocer su opinión sobre la eventual salida de Messi de la Selección y también con el partido ante el Barcelona. Aunque, claro, la situación de técnico indefinido de la Albiceleste, con interinato de Lionel Scaloni hasta diciembre, fecha en que vence el contrato del Melli con Boca, también estuvo entre las preguntas.

“Pienso en Boca, trabajo en Boca, la verdad me dedico a Boca. Es una posibilidad que obviamente que cuando fui jugador, las dos veces que fui citado en las Eliminatorias, con Passarella como con Bielsa, me quedé afuera del Mundial. No lo sentí como una cuenta pendiente. Pero me gustaría dirigir la Selección, en este caso pienso sólo en Boca y no voy más allá del 31 de diciembre”, dijo.

Fuerte, en un contexto en el que Marcelo Gallardo se bajó de cualquier candidatura y las posibilidades de los que dirigen en Europa, como Pochettino y Simeone, son muy complicados por sus vínculos con el Tottenham y el Atlético de Madrid, respectivamente.

Sobre la posibilidad de renovar con Boca, dijo: “Todos saben cuando fui jugador lo que pensaba y como entrenador pienso lo mismo. Hoy no quiero ponerlo en la agenda el tema de mi continuidad después de diciembre. Eso se dará naturalmente al llegar a fin de año”.