Denuncian ataque de motochorro a una docente en el barrio Nuevo

Una docente denunció ayer que un solitario motochorro la atacó en una parada de colectivo del barrio Nuevo. La mujer, que se identificó como Victoria Meza, reveló de manera pública el grave hecho de inseguridad ocurrido en una parada de colectivos ubicada en Suecia y Sánchez de Bustamante.

“Estaba en la parada y se me acercó un hombre en motocicleta. Estaba solo y noté algo extraño, iba en una motocicleta 110 y me quiso arrebatar el maletín de trabajo”, relató Meza ante FM Radio Dos. “Me resistí porque pensé en todo lo que tenía dentro de ese bolso. Forcejeamos y el ladrón se escapó porque vio que había mucho movimiento”, prosiguió. En la descripción, la docente manifestó que se trató de un delincuente que iba solo, tenía una campera oscura y casco rojo. “Por suerte no me hizo nada, pero pido que haya mayor presencia policial y mejor iluminación”, añadió.