Le mostró el pene a una mujer en el colectivo y lo apresaron

Un hombre fue detenido ayer en Buenos Aires luego de mostrarle el pene a una mujer a bordo de un colectivo de línea. Lo atraparon otros pasajeros de la unidad, pese a que el acusado dijo que no se dio cuenta de lo que hizo.

La mujer empezó a gritar. Enseguida, el resto de los pasajeros salió a defenderla. Un hombre le mostró el pene en un interno de la línea 33, a la altura de la estación Lanús, y el resto de los usuarios decidió detenerlo para entregarlo a la Policía local.

El video comenzó a viralizarse en las redes sociales. Luego, se supo que Natalia, la víctima, de 37 años, que viajaba con su hija, descartó que haya sido sin querer, como decía el hombre, que quedó detenido por exhibicionismo.

Según testigos, Jorge Néstor Salomón exhibió sus genitales ante la mujer, que lo delató a los gritos. En el video que se viralizó se ve a Salomón diciendo que “fue sin querer”, al tiempo que intenta soltarse.

“Se paró al lado mío, rozó su miembro contra mi hombro y lo tapó con una carpeta. No me di cuenta de lo que estaba pasando. El me pidió disculpas y me sonrió”, relató la víctima.