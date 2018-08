San Martín: González señaló que “seremos competitivos”

A pocos días de iniciar. la previa para una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, el director técnico de San Martín, Sebastián González, consideró que con la nueva formación de jugadores “seremos competitivos”, luego de reconocer que “en esta primera etapa no seremos candidatos” y admitió que se va a lograr un buen plantel, “con algunos jóvenes y otros más experimentados que se suman a quienes este año logramos el subcampeonato”.

González, quien estará al frente del plantel en su sexta temporada, en declaraciones por Radio Ktu (sistema streaming de 14 a 16) resaltó el “talento” de los jugadores, “algo esencial para el rendimiento de un equipo” y la “pasión de los dirigentes para llevar adelante un club, con todo lo que implica”.

Consultado por los conductores Mauro y Roberto Capará, el DT sanmartiniano indicó que “en los próximos días seguirán sumándose jugadores como (Lucas) Faggiano y (Matías) Solanas, mientras que los extranjeros lo harán en septiembre”.

Reconoció que hay equipos que “se reforzaron desde un principio”, pero señaló que los rojinegros tendrán 4 extranjeros. Resaltó a Jeremiah Wood, quien está desde hace algunos años y al panameño Michael Hicks, “un jugador ejemplo. Lo conocí en Colombia cuando jugamos la Liga Sudamericana, él estaba en Hebraica de Uruguay e iba todas las mañanas al gimnasio, entrenándose en serio. Algo vital y ejemplar que me llamó la atención y lo sugerí para que viniera a Corrientes”.

Dentro de la plantilla también está Lee Roberts, y se podría sumar otro foráneo, pero recién para el 2019.

González admitió que este año San Martín “tendrá un plantel más largo” y que el juego “será más físico”. Señaló, asimismo, que el “desplazamiento mancomunado de los jugadores valoriza al equipo”.

Al referirse al baloncesto en general, dijo que “en la Argentina hay buenos jugadores nacionales” y que el extranjero con “buen nivel, mejora el juego”. Sintió no poder retener a Leonardo Mainoldi, Federico Aguerre y Jonathan Treisse porque “tuvieron otras ofertas mejores que no se podían afrontar”. También lamentó por el alejamiento de Matías Lezcano que se radicará en España, país originario de su esposa e hijo.

Por otra parte, estimó que Comunicaciones de Mercedes “se armó temprano y bien” y que Regatas “se pondrá a prueba durante el Súper 20”.