Senado: volvió a fracasar la sesión que debía autorizar el allanamiento a CFK

El Senado no logró quórum para tratar el pedido de allanamiento a la ex presidenta Cristina de Kirchner, debido a la ausencia de la totalidad del Frente para la Victoria, la mayoría del Bloque Justicialista y dos integrantes del oficialismo.

Al momento de iniciar la sesión, sólo había en el recinto 36 legisladores y se necesitan 37 para tener quórum, número que se hubiera alcanzado si el interbloque de Cambiemos, principal interesado en avanzar con el permiso para los allanamientos, hubiera contado con la presencia de Esteban Bullrich, ausente por vacaciones en Europa.

El oficialismo tampoco tuvo sentada en su banca a Miriam Boyadjian, que se ausentó por enfermedad, pero la mayor cantidad de ausencias provino del Bloque Justicialista que comanda Miguel Pichetto, al que le faltaron 16 de sus 24 senadores. Los únicos miembros de esa bancada que bajaron al recinto fueron Pichetto; Carlos Caserio; Dalmacio Mera; Eduardo Aguilar; Carlos “Camau” Espínola; Mario Pais; Omar Perotti y Rodolfo Urtubey.

El Frente para la Victoria, la bancada que integra Cristina Kirchner, no se presentó en el recinto dado que su estrategia consistía en esperar a que hubiera quórum para bajar y exponer su rechazo al pedido de allanamiento solicitado por el juez Claudio Bonadio.

En cuanto al Interbloque Federal de peronistas díscolos y las bancadas provinciales, concurrieron únicamente la neuquina Lucila Crexell, el santafesino Carlos Reutemann, la misionera Magdalena Solari, la salteña Cristina Fiore y el porteño Fernando “Pino” Solanas.

Cuando la sesión ya estaba caída, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, afirmó: “Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política y consistía simplemente en cumplir un oficio judicial”.

Por su parte, Pichetto ratificó su postura, compartida por los otros siete legisladores que se presentaron, de aprobar los allanamientos por tratarse de “una medida de prueba que no define ningún rango de responsabilidad” e insistió en el rechazo a un eventual pedido de desafuero. Por otro lado, se iba a tratar también el proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra trabado desde hace más de un año, aunque los tres bloques principales llegarán al recinto con posturas distintas, por lo que el resultado está abierto.

La sesión se postergó ahora para el próximo miércoles.