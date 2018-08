Un ex piloto confirmó el traslado de bolsos en el avión presidencial

El piloto Sergio “Potro” Velázquez, que estuvo al frente del Tango 01 durante la década kirchnerista, confirmó en la Justicia que llevó bolsos hacia Santa Cruz y que cree que en su interior había dinero.

El nombre de Velázquez había surgido de la declaración de Claudio Uberti, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), que se convirtió esta semana en el primer funcionario arrepentido.

Uberti había dicho que Néstor Kirchner “sacó el piloto de la Fuerza Aérea para poner esta persona a cargo del Tango 01” y que “los transportes de dinero se hacían al sur vía aérea en bolsos o valijas”. Quizás por eso Velázquez se presentó de manera espontánea para aportar su testimonio. “Vi los bolsos pero nunca los levanté ni abrí”, aclaró. Por eso no tiene la certeza de que había dinero en su interior. Aunque agregó que cuando los bolsos subían al avión estaban pesados y cuando volvían a subirlos de regreso estaban vacíos. Además, indicó que los bolsos eran guardados detrás de los asientos y que no pasaban los controles de seguridad.