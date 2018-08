Antorcha olímpica en Corrientes: Tassano entregó certificados a los relevistas

El intendente Eduardo Tassano entregó los certificados oficiales a los relevistas que portarán el fuego sagrado, entre los que está incluida Mariana Romero, una vecina de la ciudad que se postuló para formar parte del trascendental evento, inscribiéndose vía web.

“Es un honor para nosotros entregarles este certificado que los formaliza como relevistas de este acontecimiento olímpico. Deben estar orgullosos; muchos jóvenes los estarán mirando y querrán ocupar el lugar que ustedes tienen”, les dijo Tassano a quienes llevarán la antorcha, en un breve acto que tuvo lugar en su despacho y que contó con la presencia del viceintendente, Emilio Lanari; y el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco.



CERTIFICADOS

Quienes recibieron sus certificados fueron Lautaro Midón (tenis), Dan Gamarra (atletismo), Jonatan Leyes (levantamiento de pesas), Leticia Alcaraz (rugby), Noemí Prone (taekwondo), Karina Lencina (bailarina y profesora de danzas), Yuri Maier (lucha greco-romana) y María Florencia González Cabañas (básquet adaptado).

En esta oportunidad, no estuvieron presentes por distintas cuestiones de agenda (pero garantizaron su presencia en la cita deportiva) Cristina Greve (ciclismo), Mauro Crismanich (taekwondo) y Carlos Mauricio "Camau" Espínola (yachting).

El dato de color fue la incorporación entre los relevistas de Mariana Isabel Romero, vecina de la ciudad que se postuló para formar parte del evento y fue elegida a tal fin. “Estoy muy nerviosa y a la vez contenta porque no puedo creer que estoy por llevar la antorcha. Es un honor total, el fuego es una tradición y esto es algo que voy a poder contarlo durante toda mi vida”, resaltó Mariana, quien tiene 24 años, es estudiante de arquitectura, vive en el barrio Las Tejas y su hobby son las acrobacias aéreas. “No lo puedo creer todavía”, reiteró, visiblemente emocionada.



“UN HONOR”

“Nos enorgullece tenerlos con nosotros, porque ustedes son parte de la rica historia del deporte correntino. Y deben sentirse honrados de representar a la ciudad portando la llama olímpica, porque este acontecimiento quedará para siempre como uno de los eventos deportivos más importantes que tuvo Corrientes”, dijo Tassano al saludar a los relevistas. “Ustedes ocuparán un lugar en el cual muchos jóvenes querrán estar. Vivan este momento con mucho compromiso y felicidad”, les sugirió.



LOS RELEVISTAS

Tal lo informó la directora general de Desarrollo Local Deportivo, Cecilia Romero Delfino, los doce relevistas fueron seleccionados tras la evaluación que el Comité Olímpico Argentino realizó teniendo en cuenta una extensa lista de postulantes, quienes no solo debieron ser deportistas, ya que el “olimpismo” incluye a referentes de la cultura, del arte y de la vida social de una comunidad.

Luego del acto formal de entrega de certificados, los relevistas y colaboradores de la organización local mantuvieron una reunión en la cual se trazaron las ideas y cuestiones finales para el acontecimiento.



TESTIMONIOS

“Tengo mucha alegría, porque esto es un sueño que uno tiene desde hace mucho. Y es mucho más lindo estar en la ciudad de uno, y representarla en tan trascendental acontecimiento”, expresó Florencia González Cabañas.

“Que los organizadores hayan tenido en cuenta a una persona en sillas de ruedas para llevar la antorcha, habla muy bien de esta organización. Es evidente que estamos avanzando mucho en materia de inclusión deportiva”, dijo la integrante de la Selección Argentina Femenina de Básquet Adaptado.

“Tengo una doble satisfacción porque soy miembro de la organización de los Juegos de la Juventud de Buenos Aires y además voy a portar la antorcha en mi ciudad. Esto me llena de orgullo, y a la vez me motiva para seguir trabajando para que la juventud de mi provincia siga accediendo a posibilidades de practicar deportes en el más alto nivel”, sostuvo a la vez Yuri Maier, exluchador olímpico.