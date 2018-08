Valdés desde Yapeyú afirmó: "Seamos dignos herederos del padre de la Patria"

En el día de la recordación del 168 aniversario del fallecimiento del General José de San Martín se llevó a cabo el acto central en la localidad de Yapeyú, en este marco con la presencia del gobernador de la provincia Gustavo Valdés, acompañado del vicegobernador Gustavo Canteros y la intendente local, Marisol Fagúndez.

La ceremonia dio inicio a las 15, horario del deceso del Libertador, momentos en el que el jefe de tropa, Ariel Dellatorre, le presentó al mandatario a la Agrupación Libertador y recorrió las formaciones de uniformados junto a la jefa comunal y el comandante de la Brigada de Monte 12 el coronel Juan Antonio Zamora.

Luego, se procedió al ingreso del sable corvo del prócer, por parte del suboficial principal Marcos Corrales del Regimiento Granaderos a Caballo (Yapeyú).

Seguidamente, la banda militar Vuelta de Obligado de Paso de los Libres interpretó el Himno Nacional Argentino. Al finalizar el mismo, se procedió a la invocación religiosa tan caro a los sentimientos de los correntinos a cargo del párroco de la localidad, Jorge Gómez.

La ceremonia continuó con el tradicional homenaje al sargento Juan Bautista Cabral. En este marco, el teniente coronel Rubén Cordón exclamó: “Sargento Juan Bautista Cabral”, tras lo cual el suboficial principal de Caballería, Marcos Corrales, desde su formación, cabalgó al trote varios metros hasta el palco oficial y respondió con enérgica pasión: “Presente, murió en el campo de la gloria, pero vive en nuestros corazones, viva la patria".

El acto prosiguió con la entrega de las ofrendas florales al monumento del Libertador por parte de las instituciones que presenciaron el solemne acto.

Seguidamente, con mucho respeto se realizó el Toque de Silencio en memoria del general San Martín y en ese momento se procedió por parte de los granaderos a la bajada de bandera a media asta en su honor.

Valdés sostuvo que hay que recuperar la valentía ante la crisis de identidad

El gobernador, Gustavo Valdés a la hora de su discurso; haciendo un paralelismo con nuestros tiempos expresó que “a San Martín le tocó actuar en circunstancias difíciles, tuvo que luchar por la Independencia para construir la Patria” luego remarcó que “hoy los desafíos son otros, pero no son menos complejos, debemos construir una provincia moderna y justa para todos los correntinos y contribuir desde acá a la recuperación de la Argentina que todos soñamos” y para eso señaló que “la construcción no resulta una tarea sencilla, el país atraviesa hoy dificultades y nuestro compromiso tiene que ser duplicar los esfuerzos, no bajar nunca los brazos porque el objetivo es esencial para nosotros y para las futuras generaciones”.

En referencia al esfuerzo que debe realizarse el primer mandatario dijo que esto “llevará a la generación de trabajo calidad, para ampliar infraestructura de caminos, energía, puentes para mejorar la calidad de los servicios y muy especialmente la educación, la salud y la seguridad y hacer un gran esfuerzo para incluir a todos”.

En cuanto a todos estos desafíos Valdés nuevamente rememoró a San Martín al decir que “ante estos problemas lo primero que imagino es que no se sentaría a lamentar y a ensimismarse en esto, San Martín pondría manos a la obra para cambiar estas cosas” y revaloró su convicción y lucha al decir que “en 1814 le tocó asumir como gobernador de Cuyo y tuvo que hacerse cargo de cuestiones que 200 años más tarde los gobernadores seguimos haciéndolo”. También destacó “su coraje, talento, determinación y con grandeza”.

En la anterior visita de su natalicio el gobernador Valdés dijo que “una de las cosas que más admira de San Martín, es su creatividad, su forma original y distintiva de encarar los problemas y di como ejemplo que en lugar de atacar a los Realistas por Salta y por Jujuy por donde han fracasado otros intentos, él decidió cruzar los Andes y sorprender a los españoles por el lugar por donde no lo esperaban”. Y con ese ejemplo, quiso realzar la creatividad de las personas para “buscar nuevos caminos para solucionar los viejos problemas”.

Seguidamente remarcó que “estamos en la actualidad con una tremenda crisis moral, donde la Corrupción salpica a la clase dirigente, a la política, a los empresarios, a los sindicatos y a la Justicia y ante estos acontecimientos San Martín hubiera actuado con ejemplaridad”.

Finalmente Valdés fue contundente al expresar que “es necesario trabajar en forma madura con el gobierno nacional y ayudar a cada uno de los municipios de nuestra patria chica, ya que la solución no podrá venir nunca de un solo sector, de un solo partido o un solo estamento del Estado”.

Intendente Fagúndez

La intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez, en su alocución haciendo referencia un poco a la historia de nuestro gran prócer correntino recalcó que “su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conductor político” con esto “percibió claramente cuál era el camino que deberían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas”.

A continuación la jefa comunal destacó la clara obsesión de San Martín que era “la de buscar la libertad de su patria y ese objetivo fue lo que lo desveló hasta el momento de su muerte y he aquí la razón de su mandato, seamos libres lo demás no importa”. También habló de la enseñanza que nos deja este correntino al decir “que no es posible encarar un proyecto común de un país sin unidad nacional, condición necesaria para superar cualquier desafío, para alcanzar los sueños más anhelados de un país, en síntesis para alcanzar los sueños de toda gran Nación”.

Por último y para finalizar destacó que “los pueblos siempre buscan su pasado de gloria en tiempos de apremio para rendir homenaje de agradecimiento y reconocimiento a sus próceres por sus obras, en épocas de crisis para buscar en ellos los ejemplos necesarios para enfrentar los grandes desafíos” y que “hoy volvemos nuestras miradas para San Martín, para nutrirnos de sus convicciones y de su conducta y explorar en su ejemplo soluciones ante cada situación, Compatriotas la Patria existe y triunfará lo dijo el General”.

Presencias

En la oportunidad, además acompañaron al primer mandatario provincial; el vice gobernador Gustavo Canteros; los ministros, Juan Carlos Álvarez, Secretario General de Gobernación; Ricardo Cardozo, Salud; Horacio Ortega, Coordinación y Planificación; Federico Mouliá, Desarrollo Social; Susana Benítez, Educación; Jorge Quintana, Justicia; Juan José López Desimoni, Seguridad; Juan Pablo Schiavi, Industria, Trabajo y Comercio; Bernardo Rodríguez, Obras y Servicios Públicos, el senador provincial, Ricardo Colombi, el jefe de la Policía, Félix Barboza, miembros del Ejército, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Corrientes, cuerpo de Granaderos a Caballo, Cazadores Correntinos, veteranos de Malvinas, agrupaciones de jinetes, entre otras instituciones.

Visita al templete y firma del libro de visitas

Luego de los discursos prosiguieron las muestras de respeto al gran General José de San Martín con el Carrusel Militar para después el gobernador junto con la intendente y las demás autoridades visitar el Templete y posterior firma del libro de visitas.

Desfile cívico militar

Tras haber finalizado la ceremonia central, las instituciones presentes y mencionadas, junto a la comunidad educativa, autoridades citadas, pueblo yapeyuano y público en general se trasladaron a las calles de la localidad para dar inicio al tradicional desfile cívico militar. El mismo se desarrolló a lo largo de varias cuadras con gran colorido y fervor patriótico, enalteciendo la imagen del héroe nacional.