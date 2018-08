Cortes de tránsito y desvíos por la antorcha Olímpica

La Municipalidad informó el cronograma de cortes y desvíos de tránsito que se llevará adelante mañana ante la llegada a la ciudad de la antorcha olímpica. Desde las 16, se interrumpirá el tránsito en distintos puntos del casco histórico y la costanera. Además, habrá modificaciones en los recorridos habituales de algunas líneas de transporte.

Para acompañar la llegada y recorrida de la antorcha olímpica, el operativo de tránsito se iniciará a la madrugada de mañana, con el despliegue en costanera de vehículos en su tramo desde su intersección con Salta hasta 9 de Julio, razón por la cual se solicita a los vecinos evitar estacionar en la zona.

En tanto, desde las 16, habrá cortes en el tránsito en diversos puntos de la ciudad: por la calle Pellegrini, en su intersección con Tucumán, Buenos Aires y La Rioja; por Plácido Martínez, en los cruces con Salta y con San Juan; por 9 de Julio, en su intersección con San Luis y con la avenida Costanera; y también por Salta esquina Plácido Martínez y San Juan esquina Quintana.

Colectivos

Algunas líneas del transporte urbano de pasajeros se verán afectadas en su recorrido, desde las 16 hasta momentos después de realizada la actividad. Las líneas afectadas serán el servicio Chaco-Corrientes, 101 B C; 102 A/B; 102 C; 103 A/B/C;- 104 A/C/D; 105 A/B; 105 C; 106 A/B/C; 108 A; 110 A.