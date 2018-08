Gallardo cuestionó el exabrupto de Angelici

El miércoles, en la previa de Barcelona-Boca, fue difundido un video en el que se lo ve a Daniel Angelici sumándose a un canto en contra de River. Una clara incitación a la violencia por parte del dirigente.

En la conferencia de prensa habitual de cada semana, a Marcelo Gallardo le preguntaron por el exabrupto del presidente de Boca.

“No tengo nada para decir porque la imagen habla por sí sola. No sólo es el presidente de Boca, es el vicepresidente de la AFA y que nos representa en el fútbol argentino en el mundo. No me sorprende nada”, dijo el entrenador millonario.

Asimismo, añadió: “Le puede pasar a cualquiera porque todos somos hinchas, pero hay que medirse cuando uno tiene un cargo y hay que estar más frío si no a todos se nos sale la cadena y se complica”.

Además de este tema, Gallardo analizó la actualidad de River en la Copa Libertadores y la diferencia de eficacia en relación al torneo local: “No nos preparamos diferente, sólo que en algunas ocasiones te enfocás con mayor decisión porque es a uno o dos partidos. Enfocados tenemos que estar siempre. Me parece que nuestra mentalidad no cambia para jugar una u otra competencia. Pero claramente hay momentos que son más decisivos que otros. La Copa te da esa posibilidad de jugar un partido de 180 minutos y hay que enfocarse para jugarlo con una determinación en la cual no tenés alternativa de revancha. El enfoque en la liga es lo mismo, por lo menos desde lo mental, pero siempre está el inconsciente que hace que pienses que en un torneo largo que hay más posibilidades de recuperarte. Nosotros ya hemos padecido eso”, aseguró el entrenador de River, Marcelo Gallardo.