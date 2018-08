Intendentes peronistas analizan una acción judicial conjunta por recursos

El Foro de Intendentes del Partido Justicialista analiza una medida judicial conjunta en contra de la decisión nacional de eliminar el Fondo Sojero. “Se puede plantear algo en la Justicia, pero debe ser en conjunto”, anticipó el intendente de San Roque Rulo Hadad.

“Es un ajuste intempestivo que hace el gobierno de Mauricio Macri, que no toca al sector financiero, a los grandes productores, y sí a los municipios y provincias”, agregó en declaraciones a Radio Dos.

“Creo que se puede plantear algo en la justicia, pero creo que cualquier reclamo puede tener más fuerzas si se hace en conjunto, pero creo que sí que se puede llegar a la justicia”, reiteró.

Además, el diputado provincial Martín Barrionuevo anticipó: “Creemos que esto amerita una presentación porque la Ley de Presupuesto dice que para acceder a la coparticipación y al Fondo Federal Solidario se debía firmar el Pacto Fiscal”.

“Se hizo de la peor manera, castiga a todos por igual, no importa si somos la provincia pobre del país pero tenemos los mejores indicadores de responsabilidad fiscal, no importa si iba destinado a obras públicas o gastos corrientes. Sostener y defender este tipo de decisiones es difícil”, agregó.

“Se está discutiendo reducir el porcentaje de IVA que va a las provincias y por ende a los municipios, este año aprobamos el concejo de responsabilidad fiscal, toda esta quita de fondos a municipios se van a enterar por el diario, y van a ver qué hacen cuando los recursos no le llegan”, explicó.

En tanto, el municipio de Mercedes anunció ayer que acudiría a la Justicia Federal por la decisión de Nación de terminar con el Fondo Federal Solidario.

“Enviaríamos la presentación ante la Federación Argentina de Municipios porque esto es una cuestión federal. Nos comunicamos con Verónica Magario, fundamentamos la decisión y en base a eso se trabajará”, dijo el viceintendente Diego Caram.

“Es dinero que le corresponde a los vecinos y perjudica la obra pública y a empleados municipales, porque todas las obras públicas las hacemos con los trabajadores municipales, y las que hacen los elementos de la construcción”.

El funcionario mercedeño manifestó que “ayer nos hemos comunicado con la presidenta de la Federación Argentina de Municipios, con argumentos de lo que es el fondo sojero para nosotros, las ordenanzas, toda la documentación, creemos que a través de esta instancia podemos recuperar los fondos”.

“Al ir contra el decreto, se va en contra de la ley, a través de presentaciones legales se puede enfrentar esto. La Federación Argentina de Municipios va a hacer las presentaciones correspondientes en la justicia federal”, agregó.

Sobre qué opina la presidenta de la FAM, dijo que “nos comunicamos y ellos estaban estudiando lo mismo, todos están preocupados porque son fondos para municipio”.

Por último, el vice jefe comunal afirmó que “si la Federación no presenta proyectos, tenemos que esperar que nos contesten y ahí veremos”.

En el Congreso

A su vez el diputado Nacional por Corrientes Jorge Romero pidió también la restitución del Fondo Sojero cuya caída representa “un recorte de casi $1.000 millones anuales para la Provincia, de los cuales casi $300 se distribuían entre las 72 comunas”.

La iniciativa plantea restituir el mecanismo de recaudación y distribución de esos recursos; elevando además del 30% al 50% el índice de reparto para provincias y municipios.