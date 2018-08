Lesieux ratificó su renuncia y ediles aguardan que el Municipio sea querellante en la causa

En las últimas horas siguen registrándose hechos que están relacionados con la causa judicial en la que se investigan presuntos delitos en la administración de fondos nacionales enviados para solventar obras en Perugorría: la ex intendenta que está detenida desde febrero pasado, Angelina Lesieux, ratificó su renuncia como concejal. En tanto que la abogada detenida el último miércoles en Sauce se abstuvo de declarar y los concejales aguardan que el actual Ejecutivo se presente como querellante en el caso que está en el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá.

En la última sesión, los integrantes del cuerpo deliberativo trataron la carta manuscrita que envió Lesieux mediante la cual presentó su renuncia como edil y pidió que se le tomara juramento a quien la sucedía en la lista de candidatos por la cual fue electa el año pasado.

Argumentó que adoptó esa decisión porque “ya transcurrió un tiempo de mi detención arbitraria y ante la mora en la resolución de mi situación legal, considero que no es adecuado privar a una voz que represente a todos los que depositaran su confianza en la lista que encabezara”.

Si bien esa nota tenía el sello y la firma de un oficial de la Policía, tal como informó este diario, los ediles consideraron que lo más adecuado es que la renuncia estuviera certificada por un escribano. “Porque la vez anterior solicitó por escrito que le abonemos sus dietas a sus hijas y después dijo que ella nunca pidió eso”, recordaron desde el recinto al concluir la sesión.

Nuevo pedido

Considerando el pedido del Legislativo municipal, ayer a la mañana ingresó una nueva nota de Lesieux en la cual ratifica su decisión de renunciar a la banca. “Está certificada por un escribano. Seguramente se tratará en la próxima sesión y allí los concejales decidirán si ya le toman juramento al sucesor de Lesieux, Germán Cornaló, o si convocarán a una especial. Hay que tener en cuenta que para que se concrete la asunción, el nuevo edil debe contar con el respectivo certificado de la Junta Electoral que cumple con los requisitos para ejercer el cargo electivo”, explicó la presidenta del recinto, Elisa Fernández, al ser consultada por El Litoral.

Querella

Luego, la mencionada concejal señaló que presentó un proyecto de resolución para que el actual Ejecutivo municipal se presente como querellante en la causa judicial en la que están imputados y detenidos varios ex funcionarios comunales de Perugorría, entre ellos Angelina Lesieux. “Acompañaron la propuesta las dos concejales que participaron de la sesión del 1 de agosto porque coincidimos en que la Comuna debe estar al tanto de lo que sucede en la causa, considerando que lo que se investiga es precisamente si hubo o no delito con recursos que fueron girados para la comunidad”, explicó Fernández.

Abstención

También ayer, pero ante el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, fue convocada a prestar declaración indagatoria la abogada de Sauce que fue detenida el último miércoles en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la administración de recursos que Nación envío a Perugorría para solventar obras públicas. “Haciendo uso de su derecho, se abstuvo de declarar”, expresó a El Litoral la fiscal Alejandra Talamona.

Luego indicó que la profesional del derecho -hasta el cierre de esta edición- continuaba detenida en la Comisaría Segunda de Curuzú Cuatiá y que aún no había solicitado la excarcelación.