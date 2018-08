Notificaron 5 casos de influenza B y 6 tipo A, todos pediátricos

El Ministerio de Salud Pública comunicó que se han notificado 5 casos de influenza B y 6 casos de influenza A y que en el mes de mayo se registró un caso aislado de H1N1, que no tuvo trascendencia epidemiológica. En este marco, el director del área de la cartera sanitaria local, Gustavo Fernández, comentó a El Litoral que todos los casos fueron pediátricos y que se espera un aumento de enfermedades respiratorias para después del 20 de agosto.

“Solo uno de ellos es un paciente de Virasoro y el resto de Capital, todos fueron controlados mediante la herramienta adecuada. El paciente del interior fue al privado y desde la clínica nos comentaron que ingresó con dichos síntomas, desde Salud lo que hacemos es contactarnos con los pacientes para verificar que tengan el calendario de vacunación completo y hacer controles también a familiares de los mismos”, dijo el director de Epidemiología de la Provincia a El Litoral y agregó que “se espera más casos de enfermedades respiratorias para después del 20 de agosto, según informe de Nación”.

A la vez, explicó que el caso de H1N1 se detectó en el mes de mayo y el mes pasado se ha notificado, ya que lleva un proceso largo determinar el tipo de influenza en estudio.

“Hubo un caso, que está incluido en las cifras que notificamos desde Salud Pública, de un alumno de un colegio privado de la capital. El padre del menor actuó de manera muy acertada e informó de manera inmediata a las autoridades del colegio. Nosotros hemos dialogado con las autoridades para tomar las medidas necesarias. No se recomienda el cierre de la institución, sí ventilar y aislar a la persona enferma”, indicó Fernández a este medio gráfico.

En este sentido recomendó “tener el calendario de vacunación obligatorio completo y si tienen síntomas de enfermedades respiratorias acudir a la consulta médica”. “Es importante ir al médico para tener un registro del virus que está circulando en la provincia. Estamos transitando el invierno y la gripe es estacional, no tenemos más casos que el año pasado”, indicó el funcionario de Salud Pública.

De acuerdo al informe proveniente de la Dirección de Epidemiología y la Subdirección de Redes de Laboratorio y Programas en el transcurso del año 2018, se han notificado 857 muestras con 325 casos positivos para diferentes virus de patologías respiratorias, lo que refleja un porcentaje de positividad del 37,9 %, con una prevalencia del Virus Sincitial Respiratorio del 86, 1%.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.