Mañana pasa la antorcha olímpica por Corrientes

Este sábado, la ciudad de Corrientes incluirá dentro de su historia un momento inolvidable cuando por sus calles pase la antorcha olímpica de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018. La Capital se prepara para este acontecimiento que será una verdadera fiesta del deporte y la integración.

Este sábado 18, a las 11 se realizará una conferencia de prensa en el Club de Regatas Corrientes, en la cual se podrá tomar contacto con los relevistas que portarán la antorcha y con las autoridades presentes. Un total de once deportistas correntinos, destacados en sus disciplinas, portarán el fuego sagrado a lo largo de su recorrido por las calles de la ciudad, a los que, además, se sumará un vecino, elegido por el comité organizador.

Este evento deportivo trascendental contará con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, quien será recibido por el intendente capitalino Eduardo Tassano. A las 17, el fuego sagrado partirá desde el palacio municipal (Mendoza y 25 de Mayo) y recorrerá diversas arterias, escoltada por el público espectador de este momento inolvidable para la ciudad.

El recorrido de la antorcha olímpica seguirá por 25 de Mayo hasta Buenos Aires, desde donde virará hacia el norte hasta la avenida Costanera General San Martín, para luego bordearla hasta su intersección con la calle Chaco y finalizar en el parque Cambá Cuá, donde se hará la ceremonia de encendido del pebetero.

Finalizado el recorrido, previsto alrededor de las 18, las autoridades presentes y relevistas brindarán una conferencia de prensa en una carpa ubicada para tal fin en el parque Cambá Cuá.

De esta manera, Corrientes se sumará a otras 18 ciudades argentinas elegidas entre agosto y septiembre para el paso de la llama olímpica y que tendrá un recorrido de 14 mil kilómetros en el país.



RELEVISTAS CORRENTINOS

La MCC dio a conocer la nómina y la trayectoria de los once relevistas correntinos que portarán la llama olímpica de los Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018, que pasará por la ciudad Capital este sábado 18 de agosto.

Todos los relevistas gozan de una importante trayectoria en sus carreras: Lautaro Midón (tenis), Dan Gamarra (atletismo), Jonatan Leyes (levantamiento de pesas), Leticia Alcaraz (rugby), Noemí Prone (taekwondo), Cristina Greve (ciclismo), Karina Lencina (bailarina y profesora de danzas), Yuri Maier (lucha greco-romana), Mauro Crismanich (taekwondo) Carlos Mauricio “Camau” Espínola (yachting), María Florencia González Cabañas (básquet adaptado). Además, se incluirá en el traslado de la llama olímpica a un vecino de la ciudad, cuya identidad el comité organizador aún no dio a conocer.



SHOWS MUSICALES

Previamente, a las 15.30, mientras se aguarda la llegada de la llama olímpica, en el parque Cambá Cuá se realizará un gran espectáculo musical con la presencia de reconocidos grupos de la región, tales como Bruno, Malandra, Viento Norte y, como broche final, la actuación de la comparsa ganadora de los carnavales oficiales: Sapucay.

Además, habrá sorteos, concursos y demás atractivos para el público que acompañe este acontecimiento histórico que se vivirá en la capital correntina.



EXPOSICIONES Y GASTRONOMÍA REGIONAL

En otro sector del parque, se dispondrán carpas en el que deportistas harán demostraciones de diversas disciplinas, con la participación del público. Entre las propuestas, se encuentran: hockey, patín artístico, básquet, taekwondo, cestoball, además el seleccionado provincial de rugby femenino hará una muestra de este deporte y se dispondrá una pista grande para demostrar técnicas de atletismo.

Por otra parte, la Cruz Roja -que tendrá a cargo la cobertura sanitaria de la jornada- contará con un estand para difundir sus actividades.

Paralelamente, en un sector del parque se degustarán y comercializarán diferentes productos de la gastronomía regional. Emprendedores del rubro prepararán una variedad de alimentos, tales como chipá en diferentes presentaciones: rellenos, flor y mbeyú, grisines saborizados, productos chacinados y embutidos, ahumados, barras de cereales, dulces regionales y mermeladas.

En otro sector, se podrá disfrutar de una variedad de jugos de frutas, licuados y aguas saborizadas.