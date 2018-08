“Lo veo muy macrista a Tevez”

Diego Maradona volvió a abrir el juego de la polémica con sus comentarios sin filtros en una entrevista realizada por Olé, en donde cuestionó a los jugadores de la Selección y dijo que están perdiendo el prestigio que supo ganar la camiseta celeste y blanca durante su generación. Además disparó contra Tevez, por su amistad con el presidente Mauricio Macri.

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el ‘Jugador del Pueblo’. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora”, expresó Diego.

Y siguió: “No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no... ".

Con respecto al seleccionado, el Diez dijo: "Los jugadores de la Selección tienen su parte de culpa, y nunca se hicieron cargo, como nosotros en su momento sí lo hicimos. Son de otra generación".