Capital evalúa una salida política por la quita del fondo

Se calcula que con la eliminación del Fondo Federal Solidario, el Municipio de Corrientes resignaría unos 64 millones de pesos en lo que va del año, y unos 90 millones correspondientes a 2019. En el Concejo esperan información sobre el impacto de la medida del Gobierno nacional y si esta reducción estaba contemplada en el Presupuesto comunal. Por su parte, el intendente Eduardo Tassano expresó que espera trazar una estrategia conjunta con la Provincia.

El martes se conoció el anuncio del Ministerio de Hacienda de la Nación sobre un paquete de medidas que implica la eliminación del llamado Fondo Sojero, creado durante el gobierno de Cristina Kirchner tras el conflicto con el campo y que preveía la distribución coparticipable a las provincias y municipios del 30 por ciento de la recaudación en concepto de derechos de exportación de la soja. La medida generó polémica en varias intendencias y provincias, entre ellas Resistencia, que fue una de las primeras junto con Tucumán en acudir a la Justicia para reclamar la restitución del instrumento. Incluso, el peronismo y la CGT acordaron ayer no dar luz verde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Congreso de la Nación.

El impacto que tendrá en Corrientes aún está en análisis, no así las definiciones políticas. Se calcula que desde agosto a diciembre el Municipio debería recibir un poco más de 64 millones de pesos por los derechos de exportación de la soja, y para 2019, unos 90 millones de pesos. La eliminación del fondo implicaría una reducción de recursos de unos 100 millones de pesos. Por mes, equivale a unos ocho millones de pesos. El Intendente de Capital indicó a Radio Dos que este dinero se destinaba al mantenimiento de calles y a la reposición de luminarias.

No obstante, el Jefe comunal sentó su definición política favorable, ya que confía en el acompañamiento del Gobierno provincial. En una entrevista radial, confirmó que el gobernador Gustavo Valdés le había anticipado esta posibilidad. Se planteó, sin embargo, la necesidad de trazar una estrategia conjunta con el mandatario provincial para avanzar en el modo de compensar esta pérdida.

Pero para varios intendentes del interior, entre ellos de la oposición, la noticia fue una sorpresa e incluso no desestimaban ir a la Justicia. Algunas de las voces en disconformidad fueron la del sanroqueño “Rulo” Hadad y la de la mercedeña Elvira Sánchez.

“Eso depende de la persona que esté al frente del Municipio”, dijo el concejal de Capital, Justo Estoup, respecto de una presentación legal. Para Tassano, esta no sería una salida sino que más bien apelaría a la discusión política. El martes mantendrá una reunión con Valdés y demás intendentes para hablar de este tema.

En Corrientes, el Concejo Deliberante aprobó de forma unánime un pedido de informe y los ediles tanto de la oposición como del oficialismo coincidieron en brindar su acompañamiento a las gestiones del Ejecutivo. “Nos ponemos a disposición del Intendente en relación a las medidas legales que se quiera tomar. Creemos que se trata de un avasallamiento del federalismo y a la previsión de todos los municipios del país”, expresó a Radio Sudamericana el concejal del Frente Renovador, Germán Braillard Poccard.

“Lo que hicimos fue preguntar al Municipio cómo va afectar este recorte”, dijo a El Litoral el edil del peronismo, Justo Estoup. Indicó que uno de los puntos consiste en conocer si el Ejecutivo municipal tenía prevista esta reducción de sus ingresos en el Presupuesto 2019, próximo a ingresar al cuerpo deliberativo, y si existe un fondo compensador al cual accederá, ya sea a través de Nación o de la Provincia. Para el concejal, es un fondo vital dado que tenía como objetivo financiar la obra pública.

“No creo que haya estado planificado. Hubo gobernadores que no sabían”, dijo el edil. “Entendemos que la crisis se aceleró y que el Gobierno nacional no tuvo en cuenta algunas cuestiones internacionales. No ha sabido entender la macroeconomía argentina”, señaló el concejal. Dijo que también preocupa un posible recorte de la coparticipación del IVA.

Estoup, además, expresó que la eliminación no estaba contemplada en el Acuerdo Fiscal al cual adhirió Capital, aunque sin el acompañamiento del PJ. Y desestimó la posibilidad de que esto sea impedimento para una demanda judicial.